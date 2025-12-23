TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうの日中は広い範囲で冬晴れとなり、強い北風はおさまる見通しです。西日本は寒さが和らぎますが、関東から北日本はこの時季らしい寒さが続くでしょう。ただ、夜は近畿や東海などで、雨の降り出す所がありそうです。

高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れそうです。日本海側も日差しが届くでしょう。ただ、湿った空気が流れ込んでくるため、夜は近畿や四国を中心に雨雲がかかり始め、夜遅くなると東海や北陸、九州北部でも雨の降り出す所がありそうです。

日中の気温は、東海、北陸から西ではきのうより高く、14℃前後の所が多いでしょう。福岡は18℃まで上がる予想で、日差しが暖かく感じられそうです。関東から北日本はきのうより低い所もあり、東京で11℃など、この時季らしい寒さが続くでしょう。

■きょうの各地の予想最高気温
札幌　:1℃ 　釧路　:1℃
青森　:6℃ 　盛岡　:4℃
仙台　:7℃ 　新潟　:10℃
長野　:9℃ 　金沢　:13℃
名古屋:13℃　東京　:11℃
大阪　:14℃　岡山　:12℃
広島　:13℃　松江　:15℃
高知　:16℃　福岡　:18℃
鹿児島:18℃　那覇　:24℃

あすはさらに雨の範囲が広がっていき、各地で雨のクリスマスイブとなりそうです。夜遅くなるほど、東日本や北日本では本降りの雨になるでしょう。西日本は気温が高めとなりますが、関東は朝からほとんど気温が上がらず、東京の最高気温は7℃と、冷たい雨になりそうです。

木曜日はいったん天気が回復しても、変わりやすい天気で、再び雨の降る所がある見込みです。この雨のあと、強い寒気が流れ込んでくるため、金曜日は日本海側で大雪や大荒れとなるおそれがあります。

週末は晴れ間の出る太平洋側も最高気温が10℃に届かない所が多く、一段と寒くなるでしょう。