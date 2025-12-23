きょうの日中は広い範囲で冬晴れとなり、強い北風はおさまる見通しです。西日本は寒さが和らぎますが、関東から北日本はこの時季らしい寒さが続くでしょう。ただ、夜は近畿や東海などで、雨の降り出す所がありそうです。

高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れそうです。日本海側も日差しが届くでしょう。ただ、湿った空気が流れ込んでくるため、夜は近畿や四国を中心に雨雲がかかり始め、夜遅くなると東海や北陸、九州北部でも雨の降り出す所がありそうです。

日中の気温は、東海、北陸から西ではきのうより高く、14℃前後の所が多いでしょう。福岡は18℃まで上がる予想で、日差しが暖かく感じられそうです。関東から北日本はきのうより低い所もあり、東京で11℃など、この時季らしい寒さが続くでしょう。

■きょうの各地の予想最高気温

札幌 :1℃ 釧路 :1℃

青森 :6℃ 盛岡 :4℃

仙台 :7℃ 新潟 :10℃

長野 :9℃ 金沢 :13℃

名古屋:13℃ 東京 :11℃

大阪 :14℃ 岡山 :12℃

広島 :13℃ 松江 :15℃

高知 :16℃ 福岡 :18℃

鹿児島:18℃ 那覇 :24℃

あすはさらに雨の範囲が広がっていき、各地で雨のクリスマスイブとなりそうです。夜遅くなるほど、東日本や北日本では本降りの雨になるでしょう。西日本は気温が高めとなりますが、関東は朝からほとんど気温が上がらず、東京の最高気温は7℃と、冷たい雨になりそうです。

木曜日はいったん天気が回復しても、変わりやすい天気で、再び雨の降る所がある見込みです。この雨のあと、強い寒気が流れ込んでくるため、金曜日は日本海側で大雪や大荒れとなるおそれがあります。

週末は晴れ間の出る太平洋側も最高気温が10℃に届かない所が多く、一段と寒くなるでしょう。