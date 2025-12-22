うっかりやりがち。男性の恋心を冷めさせる「束縛行動」
束縛が強すぎると、男性を不快な気分にさせるのはもちろん、関係悪化の原因ともなるでしょう
そこで今回は、うっかりやりがちな男性の恋心を冷めさせる「束縛行動」を紹介します。
度を超えて嫉妬心をむき出しにする
誰もが嫉妬心を抱くことがありますが、度を超えて嫉妬心をむき出しにしていませんか？
例えば、男性と食事に出かけた男友達の悪口を言ったり、男性の会社の集まりに女性が同席しているだけで不機嫌になって男性に当たり散らしたりしていれば、男性の恋心は急速に冷めていくでしょう。
男性が応じるまで執拗に連絡する
連絡を小まめに取り合うのは愛し合っている証拠とも言えますが、だからと言って異常さを感じさせるほど一方的かつ執拗に連絡をしていては、それは間違いなく束縛行動です。
男性の行動を全て把握してコントロールしようとする
男性への愛情を抑えられなくなって、男性の行動を全て把握したいという欲求に駆られることもあるかも知れませんが、それを本当に実行するのは行き過ぎです。
男性にはプライバシーがなくなってしまいますし、男性の行動を自分の手でコントロールしようとしているとしか思われないので、当然ながら男性からは距離を置かれてしまいます。
今回紹介した行動は“うっかり”とは言えないレベルの束縛と言えるので、絶対にしないようにしてくださいね。
🌼嫌われちゃった？ 好きな男性から「避けれてしまう」理由