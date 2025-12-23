2大会前は全国制覇を果たしている名門・青森山田がどん底からはい上がり、再び頂点を目指す戦い。

12月28日に開会式・開幕戦を迎える第104回全国高校サッカー選手権。

29日の1回戦、フクダ電子アリーナ(千葉会場)で初芝橋本(和歌山県代表)と戦う青森山田を応援したくなる5つのことをご紹介します。

1.忘れられない景色



「青森に帰ってきたときに見た、誰も出迎えてくれない真っ白な雪景色が忘れられない」前回大会、初の連覇を目指した青森山田でしたが、10大会ぶりの初戦敗退。２大会前に見た国立での表彰台の景色から一変、雪が積もるグラウンドから今シーズンが始まりました。

12年ぶりに青森市の酸ヶ湯では積雪5メートルを観測するなど記録的な大雪となった昨年の冬。「もう一度あの舞台へ」。選手自身の足で踏み固めるところから始まる名物練習「雪中トレーニング」で、足腰とともに逆境を跳ね返すメンタル面を鍛えてきました。

2.これまで輩出したプロ選手と輝かしい実績を誇る常勝軍団



元日本代表の柴崎岳選手（鹿島アントラーズ）、室屋成選手（FC東京）をはじめ、数々のJリーガーを生んだ全国屈指の強豪・青森山田。

95回大会で初優勝を成し遂げて以来「4度の選手権全国大会制覇」はここ10年で最多です。

100回大会でキャプテンを務めた松木玖生選手(サウサンプトン)とともに青森山田3度目の優勝を果たした宇野禅斗選手(清水エスパルス)は今年、日本代表に選出されました。

部員は現在、約200人在籍。AからDチームまで4つのカテゴリーからなるためレギュラー争いは熾烈です。

3.25年ぶりのさびしい夏を経験した名門



去年の初戦敗退もあり「王座奪還」を掲げた今シーズンでしたが、世代のトップリーグ「高円宮杯プレミアリーグ」東地区で開幕4連敗。2014年以来の最下位を経験しました。

しかも高校総体地区大会では四半世紀ぶりに八戸学院野辺地西を相手に県内での敗戦を喫しました。

25年ぶりに高校総体のない夏のテーマは「攻撃力の強化」でした。

県外遠征を重ね、セットプレーに加えエリア内でのアイデアを増やし、敗戦後はプレミアリーグ13試合で30得点。終盤まで優勝争いに食らいつきました。

地区の高校総体決勝以来、5か月ぶりの再戦となった選手権地区大会決勝では、夏以降に磨いた攻撃力で八戸学院野辺地西に逆転勝利。

選手権全国大会の連続出場最多記録を更新する29大会連続31回目の全国出場を決めました。

4.青森が日本に誇るものはりんごとマグロと青森山田？



生産量日本一のりんごや本州最北端でとれる大間マグロが有名な青森県。

豪雪地帯で育ち青森山田に進学した青森市出身のDF福井史弥選手は「トップレベルの高校生と戦う姿を地元の子どもたちに見せたい」と話します。

雪国で培ったチーム力、全員で走りきる強度の高いサッカーを全国の舞台で披露します。

5.苦しみの末に再び頂点を目指す戦いがはじまる



J1ファジアーノ岡山に入団が決まっているキャプテンのGK松田駿選手は、松木選手、宇野選手以来となる高卒プロ内定選手です。

また3月に18歳以下日本代表に選出されたDF月舘汰壱アブーバクル選手と空中戦の強さが武器のDF大場光翔選手中心のディフェンスラインは全国屈指の守備力を誇ります。

そして攻撃では、プレミアリーグ東地区で得点ランキング2位のFW深瀬幹太選手がゴールを狙います。

伝統の堅守に加え、悔しさをバネに身につけた攻撃力を武器に青森山田が目指すのは2大会ぶり5度目の選手権全国大会での優勝です。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社/青森放送)