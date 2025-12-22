腰まわりの印象が変わる。１日５セット【腹筋＆体幹に効かせる】簡単エクササイズ
年齢とともに気になり始める、腰まわりのもたつきや下腹のライン。「食事も気をつけているのに、全然変わらない」と感じている人も多いのではないでしょうか？実はその原因、脂肪だけでなく“体幹がうまく使えていないこと”にある場合も。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】です。腹筋と体幹を同時に刺激し、姿勢を支える筋肉を強化できます。
ハンドレッド
（１）仰向けに寝て両ひざを立てて両足を揃え、一旦息を吸って、息を吐きながら骨盤をやや後に倒してお腹に力を入れて凹ませる
▲両腕は手のひらを上にして体の横に置きます
（２）太ももを床に対して垂直に立てて両ひざをお腹に近づけ、ひざの位置をキープさせたまま両腕を上げて前ならえの状態になる
▲お腹は薄くしたままをキープします
（３）頭を上げると同時に腕を床と水平にし、腕を上下に細かくバウンドさせる
▲息を吸いながら５回バウンドさせた後、息を吐きながら５回とバウンドさせます
これを“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「必ず背中を床につけていること」、「両ひざを常にくっつけていること」の２つがポイント。特に大人世代は、腹筋運動をしても腰が疲れてしまったり、下腹だけがぽっこり残ったりしがち。でも、ハンドレッドは体幹全体を使うため、腰まわりの安定感が高まり、自然とシルエットが整いやすくなりますよ。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
