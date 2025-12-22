人と会う年末こそ仕込みたい。「なんか若く見える？」が叶う“−５歳見えコスメ”３選
忘年会や会食、久しぶりの再会など、人と会う機会が増える年末。「きちんとメイクしているのに、なんだか疲れて見える…」と感じることはありませんか？そんなときは、フルメイクを見直すよりも“今の顔悩みに効くコスメ”をひとつ足すのが近道。今回は、いつものメイクにプラスするだけで「なんか若く見える？」が叶う“−５歳見えコスメ”を厳選して紹介します。
しぼみがちな目元をふっくら見せる「ルナソル」の立体感アイシャドウ
年齢とともに、アイメイクをしても目元が沈んで見えやすくなる大人世代。そんな悩みに効かせたいのが、血色感と立体感を同時に与えるオレンジカラーです。
▲ルナソル「アイカラーレーション N」 EX12（ミスティックマージ） \7,700（税込）
ルナソルのアイシャドウ「アイカラーレーション N」の限定色“EX12 ミスティックマージ”は、絶妙なオレンジを中心に捨て色のない配色が魅力。アイホール全体にのせ、特にくぼみが気になる部分に重ねることで、目元が自然にふっくら見えます。くすみも飛ばしてくれるため、顔全体が明るい印象に。
夜まで上向きをキープするアイドル級マスカラで目元を若返らせる
目元の若見えを左右するのが、まつげの上向き感。ミュアイスとのコラボで話題のユーピンクのマスカラ「フェアリーカールマスカラ」は、カールキープ力が高く、自然なロング効果が叶います。
▲ユーピンク「フェアリーカールマスカラ」 全２色（写真はカシスブラウン） \1,100（税込）※マツキヨココカラ限定
特に“カシスブラウン”は目元を柔らかく見せてくれる色味で、盛りすぎを防ぎたい大人メイクに好相性。アイシャドウを主役にした日は、マスカラを控えめにすることで、全体のバランスが整います。
影色リップライナーを仕込んで、唇の立体感を取り戻す
唇がしぼみ、輪郭がぼやけやすくなる大人世代に欠かせないのがセザンヌの「影色リップメイカー」。ペンシルタイプは細芯で描きやすく、テクニックいらずで立体感を演出できます。
▲セザンヌ「影色リップメイカー」 全３色（写真は01 ウォームベージュ） \660（税込）
元の唇より１〜２mm外側を縁取るだけで、今っぽいボリューム感に。下がりやすい口角も、斜め上に１mmほどラインを足すだけで自然に引き上がります。
いつものメイクにひと工夫加えるだけで、年末の「第一印象」は大きく変わります。立体感と血色感を意識した“若見え仕込み”は、忙しい時期こそ取り入れたいテクニック。今回紹介したコスメを味方に、人と会うシーンを自信を持って楽しんでみてください。＜text＆photo：Chami＞
