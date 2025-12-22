無理なく細見え脚へ。下半身のもたつきを“太もも裏から整える”簡単エクササイズ
下半身を引き締めたいのに、運動を頑張るほど脚が太く見えてしまう…。そんな経験はありませんか？実はその原因、太ももの前側ばかりを使い、裏側の筋肉がうまく働いていないことにあるかもしれません。年齢とともに筋肉の使い方が偏ると、下半身は“もたつきやすい状態”に。そこで今回は、太もも裏から脚全体のバランスを整えるピラティスの簡単エクササイズ【ハムストリングストレッチ】を紹介します。
ハムストリングストレッチ
（２）息を吐きながら抱えた脚をそのまま上半身の方へ引き寄せて太ももとひざの裏を伸ばし、息を吸いながら（１）の位置に脚を戻す
左右の脚を変えて同様に行い、“１日あたり左右各３回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「骨盤の位置を固定して、体を真っ直ぐにキープすること」がポイント。太もも裏が使えるようになると、脚のラインが後ろから支えられ、前側の張りが目立ちにくくなりますし、骨盤の安定につながり、腰まわりやヒップ位置のバランスにも好影響が期待できますよ。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞
