【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではちゃんとしていることを増やします』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の甘えなどをあまり出せない状況です。常にオンのスイッチを入れておく必要があるでしょう。隙を見せない方がトラブルも減らせます。仕事や公の場では自分のスピードの遅さなどに嫌になりますが、周囲から見ると全然そんなことはないようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
大人な行動を取っていく必要があります。幼すぎる行動は自分のイメージダウンに繋がるので、時と場合によって使い分けると一番良いでしょう。シングルの方は、ダークな部分を持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたを一番大事にしていることを行動に出してきます。
｜時期｜
12月31日 甘えを控える ／ 1月3日 戦う
｜ラッキーアイテム｜
ジャンプ運動
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞