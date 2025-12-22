３ヶ月で−９kg！自炊ほぼ無し【外食・コンビニ中心】で痩せられたダイエットのポイント
「外食ばかりだけど、痩せられるの？」「コンビニ食でダイエットって本当にできるの？」--そんな疑問に答えを出してくれたのが、会社員のUさん（34歳）。自炊が苦手で、平日は毎日外食orコンビニという生活だったにもかかわらず、３ヶ月でなんと−９kgを達成したそう。そこで今回は、現実的すぎて参考になる、Uさん流ダイエットのポイントを紹介します。
コンビニでも十分痩せられる！キーワードは「低脂質＆高たんぱく」
ダイエットを始めたUさんが最初に意識したのは、「買うものを変えること」。コンビニでは、からあげ弁当や菓子パンを避け、サラダチキン・ゆで卵・納豆・野菜スープなど“低脂質・高たんぱく”を基本に。
外食は「量より質」！セットより単品を組み合わせる
外食では、つい「定食セット」や「大盛り無料」に引っ張られがちですが、Uさんは“単品注文＋野菜追加”のスタイルを徹底したと言います。
例えば牛丼チェーンではごはんを少なめにしてサラダを追加、ファミレスではメイン＋サラダ＋スープで完結させるなど、自分仕様に調整。また、飲み会でも「ビールよりハイボール」「揚げ物より焼き魚」など、小さな選択を積み重ねるだけで体は変わっていったそうです。
食べない選択はしない！“食べて痩せる”が成功のカギ
Uさんのポリシーは「食べないダイエットはしないこと」。外食やコンビニが中心でも、空腹を我慢せず“どう食べるか”を工夫することで、ストレスなく継続。３ヶ月で−９kgを達成した後も半年間リバウンドゼロで、体型をキープできています。
ダイエットに取り組むにあたっては、食事メニューを選ぶ際に「よりよい選択」を重ねることがカギに。自炊が苦手でも、外食やコンビニ中心でも、やり方次第で痩せることはできるんです。Uさんの成功事例を参考に、今日の１食から“メニュー選び”を見直してみませんか？＜監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞