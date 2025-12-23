吉村洋文大阪府知事が『さんま御殿』に登場 さんまへの苦情＆万博裏話に元首相への公開謝罪も!?
今夜19時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」と題し、SUPER EIGHT・横山裕、のん、HANAら総勢46名が出演する豪華4時間スペシャル。吉村府知事も登場し、さんまへの苦情や万博の裏話、元首相への公開謝罪まで飛び出す。
【写真】「おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」より場面写真が公開
「今年がんばった有名人 パート1」では、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」など“バズる振り付け”で注目の槙田紗子が、「さんまさんもかわいくしちゃおうかな」と『踊る！さんま御殿!!』の振り付けを披露するも、さんまからは「納得できない」という厳しい評価が下される。
トークテーマ「今年日常生活で一番腹が立った事」では、手越祐也（T.N.T）が“連絡が遅い人”への不満を爆発させ、その言い分に対しホラン千秋やヒロミが「うっとおしい」「無理」と反論。白熱した舌戦を繰り広げる。お笑いが大好きなCHIKA（HANA）は、大阪出身のNAOKO（HANA）に大阪では定番のボケをしたところ、ツッコんでもらえなかったとガッカリ。すると、さんまはCHIKAに「やるんならちゃんとしてくれ」と、ボケの指導をし始める。
テーマ「今年最も後悔してる事」では、大谷翔平選手のものまね芸人・ミニタニが、少なくとも600万円以上の価値があるかもしれないホームランボールを、自身の判断ミスで取り逃したというエピソードを披露。スタジオは大興奮となる。
「今年がんばった有名人 パート2」には、吉村洋文大阪府知事が登場。オープニングから、大屋根リングや公式キャラクター・ミャクミャクなど、今だから話せる大阪・関西万博の裏話を次々と明かす。トークでは、吉村知事が「さんまさんに文句を言いに来ました。みなさんこの方を信用しちゃだめですよ」といきなり警告。万博のさんま出演イベントで、さんまに振り回された出来事を暴露する。
また、さんまから吉村知事への「総理大臣目指してるんでしょ」という直球の質問も飛び出す。果たして吉村知事の反応は。さらに、吉村知事がカメラに向かって石破茂前首相に謝罪する場面も。
そして、万博の関連イベントに出演した横山裕（SUPER EIGHT）は、メンバーの村上信五に「政治に興味あるんやな」と感じた、村上と吉村知事とのあるやりとりを目撃したと語る。
ほかにも、声優・降幡愛の大バズりしたフレーズ「チョコミントよりもあ・な・た」にちなんで、ゲストたちが「○○よりも○○」を即興で回答したり、のんがドハマりしている調理器具を熱弁したりと、笑いと驚きのエピソードトークが満載だ。
「クリスマスにひとりぼっちの有名人」では、トークテーマ「消し去りたいクリスマスの思い出」で、東幹久が高校生時代に初めて付き合った彼女との甘酸っぱいクリスマスの思い出を告白。さんまは、元妻・大竹しのぶに、生涯添い遂げるつもりで渡したプレゼントの切ない顛末を明かす。LINA（MAX）は、かつてクリスマスに貸切の映画館でプロポーズをされたと言うと、そのドラマチックなシチュエーションにスタジオ中が興味津々。ところが、徐々に明らかになる悲劇に何度も悲鳴があがる。
そして、今回番組初の試みとして、“明石家さんまに会いたい人”を一般公募。特別枠として、さんまの大ファンというゆうちゃみの祖母・フルエさんを加えた計4名がさんまと対面する。20代の男性は「○○の代金を払ってもらった」とさんまに御礼を言うも、さんまは身に覚えがなくビックリ。さんまのファン歴50年という女性は、大病を患った際、ある形でさんまから元気をもらい「命を救ってもらった」と感謝する。さんまに会うなり「覚えてないですか？」と問いかける60代の男性は、学生時代のさんまとある関係が。そのとき交わしたある約束が、この再会によって新たな展開を迎えることになる。
『踊る！さんま御殿!!』「年末爆笑さんま御殿!! おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」は、日本テレビ系にて12月23日19時放送。
【写真】「おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」より場面写真が公開
「今年がんばった有名人 パート1」では、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」など“バズる振り付け”で注目の槙田紗子が、「さんまさんもかわいくしちゃおうかな」と『踊る！さんま御殿!!』の振り付けを披露するも、さんまからは「納得できない」という厳しい評価が下される。
テーマ「今年最も後悔してる事」では、大谷翔平選手のものまね芸人・ミニタニが、少なくとも600万円以上の価値があるかもしれないホームランボールを、自身の判断ミスで取り逃したというエピソードを披露。スタジオは大興奮となる。
「今年がんばった有名人 パート2」には、吉村洋文大阪府知事が登場。オープニングから、大屋根リングや公式キャラクター・ミャクミャクなど、今だから話せる大阪・関西万博の裏話を次々と明かす。トークでは、吉村知事が「さんまさんに文句を言いに来ました。みなさんこの方を信用しちゃだめですよ」といきなり警告。万博のさんま出演イベントで、さんまに振り回された出来事を暴露する。
また、さんまから吉村知事への「総理大臣目指してるんでしょ」という直球の質問も飛び出す。果たして吉村知事の反応は。さらに、吉村知事がカメラに向かって石破茂前首相に謝罪する場面も。
そして、万博の関連イベントに出演した横山裕（SUPER EIGHT）は、メンバーの村上信五に「政治に興味あるんやな」と感じた、村上と吉村知事とのあるやりとりを目撃したと語る。
ほかにも、声優・降幡愛の大バズりしたフレーズ「チョコミントよりもあ・な・た」にちなんで、ゲストたちが「○○よりも○○」を即興で回答したり、のんがドハマりしている調理器具を熱弁したりと、笑いと驚きのエピソードトークが満載だ。
「クリスマスにひとりぼっちの有名人」では、トークテーマ「消し去りたいクリスマスの思い出」で、東幹久が高校生時代に初めて付き合った彼女との甘酸っぱいクリスマスの思い出を告白。さんまは、元妻・大竹しのぶに、生涯添い遂げるつもりで渡したプレゼントの切ない顛末を明かす。LINA（MAX）は、かつてクリスマスに貸切の映画館でプロポーズをされたと言うと、そのドラマチックなシチュエーションにスタジオ中が興味津々。ところが、徐々に明らかになる悲劇に何度も悲鳴があがる。
そして、今回番組初の試みとして、“明石家さんまに会いたい人”を一般公募。特別枠として、さんまの大ファンというゆうちゃみの祖母・フルエさんを加えた計4名がさんまと対面する。20代の男性は「○○の代金を払ってもらった」とさんまに御礼を言うも、さんまは身に覚えがなくビックリ。さんまのファン歴50年という女性は、大病を患った際、ある形でさんまから元気をもらい「命を救ってもらった」と感謝する。さんまに会うなり「覚えてないですか？」と問いかける60代の男性は、学生時代のさんまとある関係が。そのとき交わしたある約束が、この再会によって新たな展開を迎えることになる。
『踊る！さんま御殿!!』「年末爆笑さんま御殿!! おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」は、日本テレビ系にて12月23日19時放送。