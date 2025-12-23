今田美桜、“前髪あり”のピンクニット姿に反響「可愛い」「撃ち抜かれました」
女優の今田美桜が所属する芸能事務所「コンテンツ・スリー」が22日、公式インスタグラムを更新。今田のオフショットを公開すると、ファンから絶賛の声が寄せられた。
【写真】今田美桜のラスト水着！
投稿では、「『キリンビール 晴れ風』新CM『ハレの日、晴れ風。』年始篇に、今田美桜が出演させていただきました。2026年1月1日（木）より放映です」と報告。写真には、前髪を下ろし、ピンクのニットに身を包んだ今田が、穏やかな表情を浮かべる姿が写っている。
この投稿にファンからは、「前髪ありの美桜ちゃんめっちゃ可愛い」「ピンク可愛い！！」「素の美桜ちゃん自然体」「この表情に撃ち抜かれました」といった反響の声が相次いでいる。
引用：「コンテンツ・スリー」インスタグラム（＠contents__three）
