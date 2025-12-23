『第67回 輝く！日本レコード大賞』、出演アーティストの歌唱曲が決定
12月30日17時30分より放送される年末恒例の音楽賞『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）より、新人賞CUTIE STREET、SHOW-WA ＆ MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組に加えて、特別国際音楽賞のAdoや＆TEAMほか、出演アーティストの歌唱曲が決定した。
【写真】『第67回 輝く！日本レコード大賞』の楽曲＆アーティストをチェック
今年の『第67回 輝く！日本レコード大賞』は、東京・渋谷の新国立劇場から4時間半にわたり生放送される。先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」や、「最優秀新人賞」候補の「新人賞」など、各賞の受賞者および受賞曲が発表された。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
このたび、「特別国際音楽賞」「特別賞」「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決まった。新人賞の4組の歌唱曲は、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」、SHOW-WA ＆ MATSURI「僕らの口笛」、HANA「Blue Jeans」、BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」に決定。
特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」と「唱」の2曲を、＆TEAMは「Go in Blind（月狼）」を披露する。特別賞の細川たかしは「北酒場」と「望郷じょんから」の2曲を、最優秀歌唱賞の山内惠介は「闇にご用心」を、日本作曲家協会選奨の天童よしみは「珍島物語」の歌唱を披露する。これで今年の『レコード大賞』全出演アーティストの歌唱曲が決定した。
また、2024年12月30日に放送された『第66回 輝く！ 日本レコード大賞』が、TVer・TBS FREEにて現在無料配信中だ。Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が日本レコード大賞を受賞し、こっちのけんとが最優秀新人賞に輝いた。感動的な瞬間を、ぜひもう一度楽しんでほしい。
さらに、今年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」をはじめ、「新人賞」「最優秀歌唱賞」「特別国際音楽賞」を受賞したアーティストの、ここでしか見られない「熱唱ポスター」が、12月22日から新宿駅（京王線とJRの連絡通路）に掲出されている。各アーティストの躍動感あふれる熱唱写真で2025年の音楽シーンを振り返りつつ、12月30日の放送を楽しみに待ちたい。
【優秀作品賞】
ILLIT「Almond Chocolate」
M!LK「イイじゃん」
FRUITS ZIPPER「かがみ」
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
幾田りら「恋風」
Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
純烈「二人だけの秘密」
BE:FIRST「夢中」
【新人賞】
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
SHOW-WA ＆ MATSURI「僕らの口笛」
HANA 「Blue Jeans」
BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」
【特別国際音楽賞】
Ado「愛して愛して愛して」「唱」
＆TEAM「Go in Blind（月狼）」
【特別賞】
細川たかし「北酒場」「望郷じょんから」
【最優秀歌唱賞】
山内惠介「闇にご用心」
【作曲賞】
工藤大輝 | 花村想太／Da-iCE「ノンフィクションズ」
【作詩賞】
指原莉乃／＝LOVE「とくべチュ、して」
【編曲賞】
佐藤和豊／市川由紀乃「朧」
【企画賞】
AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃「Oh my pumpkin!」「恋するフォーチュンクッキー」
堺正章＆Rockon Social Club「プンスカピン！」
亀梨和也＆Rockon Social Club「⻲の恩返し」
乃木坂46「Same numbers」
TUBE×FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ「珍島物語」
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」島津亜矢による歌唱
『第67回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。
