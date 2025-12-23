『終幕のロンド』最終回 “静音”国仲涼子、“利人”要潤の前で仰天行動 ネット騒然「舐めろってこと？？」「どういう展開?!」
草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の最終回が22日に放送され、利人（要潤）の前で静音（国仲涼子）が驚きの行動をとると、ネット上には「まさか」「舐めろってこと？？」「どういう展開?!」などの声が集まった。
【写真】運命的な再会に笑顔の鳥飼（草なぎ剛）
彩芽（月城かなと）のリークによって関係が表沙汰になってしまった鳥飼（草なぎ）と真琴（中村ゆり）。しかもそれぞれが集団訴訟の原告側と被告側の人間とあって、マスコミは二人の関係を“禁断の愛”と騒ぎ立てる。
さらに悪い知らせは続き、裁判で御厨ホールディングスの実態を証言するはずだった壮太（矢野聖人）が、やはり証言はできないと考えを翻してしまったという。鳥飼が真意を聞きに行くと、壮太は彩芽に呼び出されたことを明かし、情報が御厨側にもれている可能性を示唆する。
そんな中、利人は愛人関係にあった静音が、10年前に自死した御厨ホールディングス社員の恋人だったことを知る。利人は静音の家を訪れると、彼女の制止を振り切って部屋に押し入る。利人は御厨ホールディングス従業員が過重労働を強いられた証拠が残されているパソコンを発見すると、一転して大人しく両膝を付く。
利人は“自分が社長になれば自殺者も出さず隠蔽もしない”と約束すると「そのパソコンを譲ってくれ。頼む！」と頭を下げる。土下座をする利人を見下ろしながら、静音は黙ったまま自らの足を差し出し、ただ利人を睨みつける。
その直後、何かを察したような表情の利人が静音の足に触れてゆっくり口付けしようとする姿が描かれると、ネット上には「まさかの足舐め強要？」「足を舐めろってこと？？」「どういう展開?!」「ちょ！そこまでさせる!?」「舐めてもらったとしてそれは嬉しいのか？」といった投稿が集まっていた。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記
