第７０回有馬記念・Ｇ１は１２月２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。早見和真氏原作の大ヒットドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」で注目を集めた北海道・日高地区出身の馬。昔ながらの伝統ある牧場出身で、有馬記念を制した名馬を５回にわたって取り上げる。第２回は０７年の勝ち馬で蛯名正義騎手（現在は調教師）が騎乗したマツリダゴッホ。

雨上がりの中山競馬場。１１万人を超える観衆が見守る中、最も驚いていたのは、ほかならぬ蛯名だった。「引き寄せたい」とまで思ったゴール板を通過した瞬間、頭に浮かんだのは「アレッ？」という言葉だけ。ワンテンポ置いて勝利を認識すると、右手の指を突き立て、馬の背で伸び上がるようにして喜びを表現した。当時３８歳の鞍上にとって、０１年のマンハッタンカフェ以来、２度目の勝利だった。

体調の良さだけは、自信があった。「追い切りでの感触は、天皇賞（秋＝１５着）の時と比較にならないくらい良かった」。あとは、それをどう生かすかを考えるだけだった。

「（ハナに）行ってもいいと思っていたけど、ノリちゃん（横山典）が先行したので、内に入れて抑えていこうと思った」。内枠を利して、素早く先行馬の背後へ。「３番」は、過去最多の９勝（当時）を挙げている“ラッキーナンバー”でもあった。かかり気味の追走も、ギリギリ我慢。最後の粘りにつなげた。同じ中山で行われた０６年秋のセントライト記念は４コーナーで落馬の憂き目にあった。「あの時は、みんなに迷惑をかけた。それでも、僕を戻して（乗せて）くれた。何とかしたいと思っていたけど、まさかここでやれるとはね」と蛯名。兄妹対決で注目された妹ダイワスカーレット（２着）と兄ダイワメジャー（３着）、１番人気のメイショウサムソン（８着）、ファン投票１位のダービー馬ウオッカ（１１着）などＧ１馬が６頭そろう頂上決戦で最高の“恩返し”をした。「１年に１日くらい、いいことがあってもいいよね」と満面の笑みを見せた蛯名。０１年のマンハッタンカフェ（３番人気）も同じ「１２月２３日」だった。２着にアメリカンボス（１３番人気）が入り、当時のグランプリ馬連最高配当（４万８６５０円）を記録。今回の３連単は何と８０万８８０円。またもや、ビッグな“クリスマスプレゼント”となった。

驚いたのは騎手だけではない。華やかな優勝馬の口取り写真には、オーナーも生産者もいない前代未聞の事態となった。高橋文枝オーナーは体調を崩し、岩手県内の自宅でテレビ観戦。「あまりにビックリして、ゴールシーンでは声も出なかった。（来場できず）結果的に失礼なことをしてしまいました」と夫の福三郎氏が電話口で話した。一方、開業２３年目にして初のＧ１勝ちとなった岡田スタッド（北海道新ひだか町）の岡田牧雄社長は「正直ビックリした。テレビの前で、ずっと絶叫していました。以前はヒョロッとした体形だったのが、ようやく大人になってくれました」と同じく電話で喜びの声を寄せた。岡田スタッドはその後、サウンドトゥルー、タイトルホルダー、ブローザホーンなどのＧ１勝ち馬を生産し、“強い日高”を印象づけた。デアリングタクトの才能を見いだし育て上げ、牝馬３冠を成し遂げたことでも有名だ。

マツリダゴッホは１０年１月４日付で競走馬登録を抹消。通算２７戦１０勝（うち海外１戦０勝）。ラストランは、０９年の有馬記念７着だった。日本競馬界に偉大な功績を残した種牡馬、サンデーサイレンス産駒の最終世代。マツリダゴッホ自身も種牡馬として、ロードクエスト、マイネルハニーなどの重賞勝ち馬を出した。

重賞６勝をすべて中山で挙げた“中山の鬼”は、９番人気の低評価を覆す波乱を演じた。忘れた頃にやって来る「波乱の有馬記念」。今年も全国の穴党たちが大きなクリスマスプレゼントを求めて、「第二のマツリダゴッホ」を探し始めている。