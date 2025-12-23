『第67回 輝く！日本レコード大賞』出演アーティストの歌唱曲が決定
12月30日（火）午後5時30分から4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送される『第67回 輝く！日本レコード大賞』。
このたび、「特別国際音楽賞」「特別賞」「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決まった。
新人賞の4組の歌唱曲は、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」、SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」、HANA「Blue Jeans」、BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」に決定。
特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」と「唱」の2曲を、&TEAMは「Go in Blind (月狼)」を披露する。そして、特別賞の細川たかしは「北酒場」と「望郷じょんから」の2曲を、最優秀歌唱賞の山内惠介は「闇にご用心」を、日本作曲家協会選奨の天童よしみは「珍島物語」の歌唱を披露する。
全ラインアップは以下。
◆ ◆ ◆
【優秀作品賞】
ILLIT「Almond Chocolate」
M!LK「イイじゃん」
FRUITS ZIPPER「かがみ」
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
幾田りら「恋風」
Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
純烈「二人だけの秘密」
BE:FIRST「夢中」
【新人賞】
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」
HANA「Blue Jeans」
BOYNEXTDOOR 「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」
【特別国際音楽賞】
Ado「愛して愛して愛して」「唱」
&TEAM「Go in Blind (月狼)」
【特別賞】
細川たかし「北酒場」「望郷じょんから」
【最優秀歌唱賞】
山内惠介「闇にご用心」
【作曲賞】
工藤大輝 | 花村想太
Da-iCE「ノンフィクションズ 」
【作詩賞】
指原莉乃
＝LOVE「とくべチュ、して」
【編曲賞】
佐藤和豊
市川由紀乃「朧」
【企画賞】
AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃「Oh my pumpkin!」「恋するフォーチュンクッキー」
堺正章&Rockon Social Club「プンスカピン！」
亀梨和也&Rockon Social Club「 ⻲の恩返し」
乃木坂46「Same numbers」
TUBE×FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ「珍島物語」
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
島津亜矢による歌唱
◆ ◆ ◆
また、2024年12月30日に放送された『第66回 輝く！日本レコード大賞』が無料配信中。さらに新宿駅では、今年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」をはじめ、「新人賞」「最優秀歌唱賞」「特別国際音楽賞」を受賞したアーティストの、ここでしか見られない「熱唱ポスター」が、12月22日（月）から掲出されている。
■番組概要
［タイトル］『第67回 輝く！日本レコード大賞』
［放送日時］12月30日（火）午後5:30〜10:00