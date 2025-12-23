12月30日（火）午後5時30分から4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送される『第67回 輝く！日本レコード大賞』。

このたび、「特別国際音楽賞」「特別賞」「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決まった。

新人賞の4組の歌唱曲は、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」、SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」、HANA「Blue Jeans」、BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」に決定。

特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」と「唱」の2曲を、&TEAMは「Go in Blind (月狼)」を披露する。そして、特別賞の細川たかしは「北酒場」と「望郷じょんから」の2曲を、最優秀歌唱賞の山内惠介は「闇にご用心」を、日本作曲家協会選奨の天童よしみは「珍島物語」の歌唱を披露する。

全ラインアップは以下。

◆ ◆ ◆

【優秀作品賞】

ILLIT「Almond Chocolate」

M!LK「イイじゃん」

FRUITS ZIPPER「かがみ」

アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」

幾田りら「恋風」

Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」

純烈「二人だけの秘密」

BE:FIRST「夢中」

【新人賞】

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」

HANA「Blue Jeans」

BOYNEXTDOOR 「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」

【特別国際音楽賞】

Ado「愛して愛して愛して」「唱」

&TEAM「Go in Blind (月狼)」

【特別賞】

細川たかし「北酒場」「望郷じょんから」

【最優秀歌唱賞】

山内惠介「闇にご用心」

【作曲賞】

工藤大輝 | 花村想太

Da-iCE「ノンフィクションズ 」

【作詩賞】

指原莉乃

＝LOVE「とくべチュ、して」

【編曲賞】

佐藤和豊

市川由紀乃「朧」

【企画賞】

AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃「Oh my pumpkin!」「恋するフォーチュンクッキー」

堺正章&Rockon Social Club「プンスカピン！」

亀梨和也&Rockon Social Club「 ⻲の恩返し」

乃木坂46「Same numbers」

TUBE×FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」

【日本作曲家協会選奨】

天童よしみ「珍島物語」

【日本作曲家協会名曲顕彰】

「舟唄」

島津亜矢による歌唱

◆ ◆ ◆

また、2024年12月30日に放送された『第66回 輝く！日本レコード大賞』が無料配信中。さらに新宿駅では、今年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」をはじめ、「新人賞」「最優秀歌唱賞」「特別国際音楽賞」を受賞したアーティストの、ここでしか見られない「熱唱ポスター」が、12月22日（月）から掲出されている。

■番組概要

［タイトル］『第67回 輝く！日本レコード大賞』

［放送日時］12月30日（火）午後5:30〜10:00