元人気子役が、３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の東京ドーム公演を訪れた。

２２日までにインスタグラムで「フェーズ２最後のツアー 東京ドーム、行けて良かったです！！」とつづったのは、子役として人気を集めた女優の小林星蘭（２１）。ミセスは２０日の東京ドーム公演で５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬ ｎｏ ＴＯＨ」を完走。小林は「＃ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ」「＃ＭｒｓＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」とハッシュタグを添えた。

鮮やかなネイル、ミニスカートのライブファッションを披露。フォロワーからは「安定で可愛い」「お見かけしました ジロジロ見てしまってすみません」との声が上がった。

小林はＴＢＳ系「渡る世間は鬼ばかり 最終シリーズ」、フジテレビ系「名前をなくした女神」、ＮＨＫ「八日目の蝉」など多数の作品に出演。近年はバラエティー番組に出演し、カラーリングや韓国メイク、カラコンでイメチェンした姿が「ギャルっぽい雰囲気」と反響を呼んでいた。私生活では語学を学ぶため昨年４月から大学に進学し、同８月には「夏休みの間に韓国へ語学留学しておりました！」と報告した。