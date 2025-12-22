住友ゴム工業株式会社は、2026年1月9日より開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」にDUNLOPブースを出展すると発表した。

同ブースのテーマは「SYNCHRO WEATHERのある生活」とし、新技術「アクティブトレッド」を搭載した次世代オールシーズンタイヤを軸に、BRUTUS誌とのコラボや著名人によるトークショーを通じて日常に寄り添うタイヤの新たな価値を提案する。展示車両には新型デリカD:5など3台が予定されている。

『TOKYO AUTO SALON 2026』にDUNLOPブースを出展

DUNLOP （社名：住友ゴム工業（株）、社長：山本悟）は、2026年1月9日から11日まで千葉県･幕張メッセで開催されるカスタムカーイベント『TOKYO AUTO SALON 2026』にDUNLOPブースを出展します。2026年のテーマは「SYNCHRO WEATHER(シンクロウェザー)※1のある生活」。「1年中どこでも走れる次世代オールシーズンタイヤ」を軸に、タイヤ交換や保管の手間をなくし、急な天候変化にも対応できる安心感を提供することで、クルマとともに過ごす毎日をもっと自由に、もっと楽しくするライフスタイルを提案します。

「タイヤ軸ではなく生活軸」をテーマに、性能だけでなく、日常に寄り添う利便性と安心感を演出します。ライフスタイル誌『BRUTUS』とのコラボレーションによる展示や、著名人を招いたトークショーを実施し、タイヤがもたらす“生活の楽しさ”を来場者に届けます。

さらに、来場した方に参加いただけるアンケートキャンペーンも開催します。ブース内でQRコードからアンケートに回答いただいた方に、会場限定のオリジナルグッズを差し上げます。※2

オリジナルグッズ「SYNCHRO WEATHER」

トレッドパターン（タイヤ表面の溝やブロック配置)柄の湯吞オリジナルグッズ「SYNCHRO WEATHER」

また同時に、来場いただけない方でも参加できるX(旧ツイッター)のフォロー＆リポストキャンペーンも実施します。12月17日(水)のDUNLOP公式X(@DunlopTyresJp)の投稿を、同イベント終了までにフォロー＆リポストした方の中から抽選で1名様に、ご希望の乗用車用タイヤ(4本1セット)をプレゼントします。

『TOKYO AUTO SALON 2026』での週末は、ぜひDUNLOPブースにお立ち寄りください。

▷DUNLOP公式X：https://x.com/DunlopTyresJp

※1 あらゆる路面にシンクロする次世代オールシーズンタイヤを新発売～水や温度に反応し路面状態に合わせてゴム自ら性質が変化する新技術「アクティブトレッド」搭載第一弾商品～ (2024年7月22日発行リリース)

https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2024/sri/2024_058.html

※2 無くなり次第終了となります。

■展示内容

SYNCHRO REPORTゾーン：

氷上路面でも走行可能な次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER」を展示。また、「SYNCHRO WEATHER」をモニター体験いただいた、レーシングドライバーの方々などへ取材撮影を行い、会場で実際のインプレッションについてインタビュー動画を紹介します。

BRUTUSタイアップゾーン：

12月15日発刊のBRUTUS本誌に、「SYNCHRO WEATHER」とのコラボレーション記事を掲載します。そこで実際に掲載された3名の著名人を招待して、トークショーを実施します。3名それぞれのバックボーンをメインに「SYNCHRO WEATHER」のある生活について、語っていただきます。

■展示車両

・三菱 新型デリカD:5 flexdream

・LEXUS IS500 F SPORT Performance

・いすゞ117クーペ

■装着タイヤ

・SYNCHRO WEATHER

＜トークショー〉

■MC

安東 弘樹さん （元TBSテレビアナウンサー）

■登壇者

■映像出演

中嶋 悟さん （元F1ドライバー）

長島 哲太さん （現DUNLOP Racing Team with YAHAGIバイクレーサー）

山本 昌さん （元中日ドラゴンズ・プロ野球選手）

山粼 武司さん （元中日ドラゴンズ・プロ野球選手）

■会期：2026年1月9日(金)～11日(日)

■会場：幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

■ブース位置：中ホール4(ブースNo.423)

■DUNLOP特設サイト：https://tyre.dunlop.co.jp/event/autosalon2026/

リリース提供元：住友ゴム工業株式会社