秋の行楽シーズンでドライブ機会が増える10月は、スピード取締り対策としてレーダー探知機の需要が高まる季節だ。

最新レーザー式取締りに対応したモデルはもちろん、精度の高いGPS警報や大画面モデルも人気だ。

この記事では、2025年10月のオートバックス／イエローハットの売れ筋TOP10を紹介する。

※2025年10月の販売データをもとに作成しています。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 1位

オートバックス 1位 ユピテル YK-2100

高精度GPSとレーザー対応を両立した人気モデル。使いやすさと必要十分な性能で入門機としても優秀。

イエローハット 1位 セルスター AR-925AW

国内生産の高信頼モデル。精度の高いレーザー探知と安定したGPS警報で多くのユーザーから支持を集める。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 2位

オートバックス 2位 セルスター AR-925AW

視認性の高い液晶画面と高精度レーザー受信を備えた人気モデル。安全運転支援としての満足度が高い。

イエローハット 2位 ユピテル YK-2100

必要な機能を凝縮したコスパの高いバランスモデル。レーザー・GPS警報が優秀でリピート購入も多い。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 3位

オートバックス 3位 ユピテル YK-3100

細かな警報情報や最新データ更新に対応した上位クラス。実走行での警報精度の高さが評価されている。

イエローハット 3位 セルスター AR-125A

基本性能がしっかりした信頼のミドルモデル。レーザー・GPS両対応で幅広い車種に装着されている。

4位～10位

オートバックス

4位：BLITZ TL315R … 高感度レーザー受信と大型ディスプレイが魅力。

5位：ユピテル YK-110 … エントリーながらレーザー対応の高コスパ。

6位：BLITZ TL245R … コンパクト設計で取り付けしやすいスタンダード。

7位：セルスター AR-125A … 必要機能が揃った扱いやすい人気機。

8位：セルスター AR-48LA … シンプル操作のレーザー対応入門機。

9位：ユピテル YK-100 … 見やすい表示と必要最低限の警報を搭載。

10位：セルスター AR-824AW … 大画面で視認性が高い上位モデル。

イエローハット

4位：セルスター AR-37LC … ベーシックなレーザー対応タイプ。

5位：ユピテル YK-3100 … 高精度GPS情報で警報の信頼度が高い。

6位：セルスター AR-824AW … 大画面液晶で情報量も豊富。

7位：ユピテル YK-100 … 初心者でも扱いやすい入門モデル。

8位：セルスター AR-333 … コンパクトなレーザー対応エントリーモデル。

9位：ユピテル YK-3000 … 情報量が非常に多いハイスペックタイプ。

10位：セルスター AR-48LA … コスパ重視のレーザー対応スタンダード。

まとめ

2025年10月のランキングは、ユピテルとセルスターが上位を独占する結果に。

どちらもレーザー式オービスに強く、精度の高いGPSデータによる警報性能が支持を集めている。

とくに

レーザー式オービス対応が“必須装備”になったこと 大画面モデルの人気が伸びていること 2～3万円台のミドルクラスが売れ筋の中心

という傾向が明確だ。

取締りの高度化が進む中、レーダー探知機は安全運転をサポートする心強いアイテム。

ドライブ機会が増える季節こそ、最新モデルに更新する価値があるだろう。