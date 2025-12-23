針と糸は銃よりも強し！？ 友達も恋人もいない、亡き母から継いだ刺繍店もうまくいっていない、人生崖っぷちのお針子バーバラが、得意客の家から戻る途中で麻薬取引の現場に遭遇。商売道具である〈針と糸〉の力で自らの運命を切り開こうとするが……。美しいスイスの田舎町で繰り広げられる、予想外の展開が魅力の「お裁縫クライムサスペンス」。ジョエル・コーエン監督が絶賛した同名短編をもとに、カラフルで可愛い映像とブラックな笑いをミックスしたのは新鋭フレディ・マクドナルド監督。

【画像】映画『世界一不運なお針子の人生最悪な1日』の特別カットを一気に見る

◆◆◆





ニコ・ニコルソン 宮城県育ちの漫画家。エッセイからストーリーまで幅広く執筆。代表作に『ナガサレール イエタテール』『呪文よ世界を覆せ』『古オタクの恋わずらい』『マンガ認知症』（共著）『アルキメデスのお風呂』『根本敬ゲルニカ計画』など。

STORY

スイスの山中にある小さな町でお針子をしているバーバラ（イヴ・コノリー）は、唯一の肉親だった母を亡くし、譲り受けた刺繍のお店は閑古鳥が鳴いている。友人も恋人もいないバーバラは、ある日、常連客のグレースのドレスを仕上げる大事なボタンを紛失して激怒させてしまう。ボタンを取りに店に戻る途中、事故現場に遭遇する。道には血まみれで倒れた男が2人、破れた白い粉入りの紙袋、拳銃、そして大金の入ったトランク。〈完全犯罪（横取り）〉〈通報〉〈見て見ぬふり〉の運命の3択がバーバラの頭をよぎる。

STAFF & CAST

監督：フレディ・マクドナルド／出演：イヴ・コノリー、カルム・ワーシー、ジョン・リンチ、K・カラン／2024年／アメリカ・スイス／100分／配給：シンカ／©Sew Torn, LLC

（ニコ・ニコルソン／週刊文春CINEMA）