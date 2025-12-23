〈「同年代からは『稼いでるなぁ』と羨ましがられます」“改造アルファード”に乗る22歳のタトゥー男子がトラックドライバーを“天職”と語る驚きの理由〉から続く

人手不足が叫ばれる物流の最前線を、自慢の「相棒」と共に駆けるドライバーたち。商売道具のトラックに情熱を積み込んで、彼らは今日も「日常」を届けに出発する！

【画像】 人生で乗り物に投じた費用は「億」単位… 自腹で“2500万円”のカスタムを施した愛車の​写真を一気に見る （計25枚）

今回は「みんなのトラックフェス2025」の出展者から、日野・プロフィアをカスタムする「ヒロヒロ」さんをご紹介。



家ではハーレー3台をカスタムする生粋の乗り物好き。これまで億単位の費用を乗り物に注ぎ込んできたヒロヒロさん

◆◆◆

「愛機」は弄らずにいられない

ずっとトラックドライバー一筋で、もう30年くらい続けていますね。最初は知り合いの紹介で、お金がよかったから始めたんですけど。もともと乗り物も好きでしたし、運転も苦じゃなかったので、自分には合っていたんでしょうね。

今の会社には10年くらい前に転職したのですが、待遇もいいし、何より車両を自由に弄れるのが魅力でした。同じ運送業でも、車両の管理は会社によって全然違うんですよね。ウチは自己管理で、「車検にさえ通るようにしてくれれば」というスタンスなので。

このプロフィアはもう何年もかけて弄っていますから、改造費は2500万円くらいになりますかね。いや、このくらいの額はトラックではさほど珍しくないんですよ。ぼくは内外装が中心ですが、シャーシの方から弄れば一気に額も大きくなりますし。

たぶん一般的な感覚からは、だいぶかけ離れているとは思いますけど。でも、たとえばこれが家の話になると、人生で何千万円と払っていくのが普通でしょ？ ぼくらは家にいる時間より、車のなかにいる時間の方がずっと長いですからね。

あとはそもそも、昔から乗り物があると弄りたくなっちゃうんですよね。以前はバイクの草レースをやっていて、今もハーレーを3台弄っていますし。乗用車の方はもう一通り弄り尽くしたので、次はトラックの方をガッツリやろうと。

たぶん乗り物には、人生で5億くらい使っているんじゃないですか。それでも生活の負担にならないくらいには稼げているので、家族から何か言われることもないですよ。まぁ娘2人も手のかからない年齢ですし、妻の方も、ぼくがそういう人間だと知っていますから。

ただやっぱり稼ぎの面では、2024年問題で時間外労働の上限ができて、好きなだけ働いて稼ぐことは難しくなりましたね。周りのドライバーも「稼ぎにくくなった」とはこぼしています。

ぼくみたいに「稼ぎたくてドライバーに」という若い子も減りましたし、入ってきても注意の仕方に気を付けないと、すぐいなくなっちゃったりするので。たぶん、同じような悩みを抱えている現場は多いと思いますよ。

（鹿間 羊市）