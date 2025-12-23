ÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¹¥Ä´¤Ï¡È¤½¤í¤½¤í½ªßá¡É¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¥ï¥±
¡¡¤¢¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¹Ö±é¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£²ñ¾ì¤ÏÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÇËþÀÊ¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿§¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¡£¼«¤é¤Î»ñ»ºËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¶â¤Ç»ý¤Ä¤è¤ê¤â³ô¼°¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶â¡¢ÉÔÆ°»º¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÊª»ñ»º¤Ë´¹²Á¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç²ñ¾ì¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©Faustostock/¥¤¥á¡¼¥·゙¥Þ¡¼¥È
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃç²ð¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤¢¤¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¼ÒÄ¹
¡¡¹Ö±é¤¬½ªÎ»¤·¡¢µ¢¤ê»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤¿ÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆ»²¿½½Ç¯¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£ÉÔÆ°»ºÃç²ð¤Î¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤À¡£
¡ÖËÒÌî¤µ¤ó¡¢¹Ö±é¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ó¤¿¤ÎÏÃ¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤ËÄ°¤¤¤Æ¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÎÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Æü¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¼ÒÄ¹¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤º¤Ð¤º¤Ð¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤Ç¡¢»ä¤Î¹Ö±é¤Ë¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤Ç¤âº£Æü¤ÏÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Åê»ñ¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¦¥±¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¡¡¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤È¼ÒÄ¹¡¢
¡Ö¤À¤á¤À¤á¡¢ËÒÌî¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃç²ð¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤¢¤¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤È¿¿´é¤Ç¸½ºß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃç²ð¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡Ä¡×
¡¡¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤³3¤«·î¤Ç¡Ö¤¢¤¤é¤«¤Ë¡×Ä¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£3¤«·îÁ°¤«¤é¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇäµÑ´õË¾½»¸Í¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç4ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢Â¾Êý¡¢Çã¤¤´õË¾¼Ô¤ÏÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÇä¤ê¼êÂ¦¤Ï¤Þ¤À¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÇäÃÍ¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤âÇã¤¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Çä¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Çä¤ê´õË¾½»¸Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤è¡£¤³¤ì¤Ï±ã¤¬½ª¤ï¤ë¥µ¥¤¥ó¤À¤Í¡×
¡¡Åìµþ¸ÞÎØÁª¼êÂ¼À×ÃÏ¤Ë¤Ç¤¤¿À²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ç¤Ï¸½ºßÇä¤ê´õË¾¤¬200¸Í¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÄÂÂßÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½»¸Í¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï400¸Í¤Ë¤â¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£ÄÂÂß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÂÂßÀìÍÑÅï¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¬¾ù¤µ¤ì¤¿½»¸Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¿ôÂ¿¤¯ÄÂÂß¤Ë¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¹¥Ä´¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í½ªßá¡×
¡¡À²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¼«ÂÎ¤Ï¡¢Ê¬¾ù4145¸Í¡¢ÄÂÂß1487¸Í¤ÎµðÂç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÎÇä¤ê´õË¾¡¢Âß¤·´õË¾½»¸Í¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«À®Ìó¤·¤Ê¤¤¡£ºß¸Ë¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½»¸Í¤«¤éÅê¤²Çä¤ê¡¢²ÈÄÂ°ú¤²¼¤²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´¶¤¸¤ë´¶³Ð¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¼ÒÄ¹Û©¤¯¡¢
¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÄ¹¤¤¤³¤ÈÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤º¤¤¤Ö¤ó¤¤¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤±¤É¤µ¡¢¤½¤í¤½¤í½ªßá¤À¤Í¤¨¡£²Á³ÊÄ´À°¤¬¸«ÄÌ¤»¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯³«Å¹µÙ¶È¤À¤Í¡£¤·¤Ð¤é¤¯Í·¤Ó¤Ë¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤Ç´öÂ¿¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È²¼Íî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¼ÒÄ¹¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º°Õµ¤¸®¹â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¡£Â¾¤Î¶È¼Ô¤«¤é¤âÊ£¿ô¡¢¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Î¥ê¥¢¥ë´¶¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ¨¤²¤í¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À»þ¤Ï¤â¤Ï¤ä¼êÃÙ¤ì
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤Î»ö¾Ý¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯½Õ¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Á¶è»°ÅÄ¤Î»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¤ÎÃæ¸Å¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£°ú¤ÅÏ¤·Ä¾¸å¤ÎÇäµÑ´õË¾½»¸Í¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¸½ºß¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ÇÊç½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇäµÑ´õË¾²Á³Ê¤ò½»¸ÍÌÌÀÑ25ÄÚ¡Ê83Ö¡ËÁ°¸å¤ÎÊª·ï¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢4·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î´õË¾²Á³Ê¤¬¤ª¤ª¤à¤ÍÄÚÅö¤¿¤ê2400Ëü±ß¤«¤é2600Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢1700Ëü±ß¤«¤é2000Ëü±ß¤È¡¢25¡ó¤«¤é30¡ó¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¬¾ù²Á³Ê¤¬ÄÚ1300Ëü±ß¤«¤é1400Ëü±ßÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë´Þ¤ß±×¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¶¯¤ÇÇä¤ê¼êÂ¦¤Î´õË¾²Á³Ê¤¬À²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ê¤É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤À¤¤¤Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤ÏÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¾å¤¬¤ë¡¢¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾å¤¬¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬ºÇÁ°Àþ¸½¾ì¤Ç¤Î¤³¤¦¤·¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂçÊÑ²½¤Ø¤ÎÃû¸õ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£½é¤á¤Ï¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¡¢Ã¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î·ê¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤¤À¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤·¤â¤¬¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤ë¡£Æ¨¤²¤í¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À»þ¤Ï¤â¤Ï¤ä¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÎÄÀË×¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤ÏÍèÇ¯¤â¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ò¥í¡¼¥ó¤ÇÄ´Ã£¤¹¤ë¸Â¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇã¤¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ´Ã£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë´üÂÔÍø²ó¤ê¤Î¿å½à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¯¤ì¤ëÄÂ¼Ú¿Í¤Î²ÈÄÂÉéÃ´ÎÏ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤È¤â¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï²¼¤¬¤êÂ³¤±¡¢ÄÂÎÁ¾å¾º¤ò¼õÇ¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê»ñ²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¡¢Íø²ó¤êÌÜÀþ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÅê»ñ¤Ï¿É¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¡£
2026Ç¯¡¢¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
¡¡¤µ¤é¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ý½Ð¤·¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤À¡£¸Åº£ÅìÀ¾¡¢¹ñ¤ä¸¢ÎÏ¼Ô¤¬ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Êµ¬À©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À®¸ù¤·¤¿Îã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÊ¿À®¥Ð¥Ö¥ë»þ¤ÎÉÔÆ°»ºÍ»»ñÁíÎÌµ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²¼¼ê¤Êµ¬À©¤¬¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹´í¸±À¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ä½êÍ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤äÅ¾Çäµ¬À©¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î°ú¾å¤²¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê±ã¤Ë¤â¡Ö¼êÄù¤á¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±ã¤ÎÀÊ¤ËµïºÂ¤êÂ³¤±¤ë¤È¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤Ã¤µ¤ÈÅ¹»ÅÉñ¤¤¤ò¤·¡¢Íè¤ë¤Ù¤»ö¶Èµ¡²ñ¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¡¢¤¤Ã¤È·ï¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£2026Ç¯¡¢ÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊËÒÌî ÃÎ¹°¡Ë