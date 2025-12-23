関西の年末恒例『八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025』概要発表 「単なる暴露やタレコミではなく」と予告【出演予定一覧】
ABCテレビ年末恒例特番『八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025』が、12月29日午後11時10分〜深夜2時30分に生放送（関西ローカル）されることが決まった。
【画像】全国のNo.1イジられ楽屋王が決定へ！『楽屋ニュース2024』ロゴ
1986年の「ナイトinナイト」時代から続き、関西の年末には欠かせない生放送として定着している。今年もM-1・THE SECOND・THE Wなどの賞レース王者やファイナリストをはじめ、超人気芸人たちがスタジオに集結し、爆笑の「楽屋ニュース」を届ける。
M-1王者・たくろう、ファイナリストのドンデコルテ、豪快キャプテンの出演も発表された。
2025年のテーマは「これぞ芸人の“リアル”！楽屋だけの重大ニュース」。世間のニュースと芸人界の関心事の“ズレ”を楽しむ。世間が「大阪・関西万博」や「総理大臣」の話題で持ちきりの中、楽屋では全く違う話題で持ちきり…。単なる暴露やタレコミではなく、世間がいかに重大なニュースで騒ごうとも、平和で“知らんがな”な話題に夢中になっている「愛すべき芸人界隈の真実」を浮き彫りにする。
■月亭八方の新企画
新企画「八方師匠が追う！“伝説の楽屋写真”の謎」： よしもとの楽屋に眠る、芸人界で話題の「謎写真」「おもしろ写真」。その真相を究明すべく、八方師匠がNGK（なんばグランド花月）の楽屋へ突撃！
■名物コーナー＆新企画
・世界一どうでもいい楽屋ニュース（ケンドーコバヤシ）
・2025年楽屋ニュースあるあるソング（レイザーラモンRG）
・スカシ課ポリス（ちょんまげラーメン田渕）※一度トライアルした企画が待望の復活
※放送内容は変更の可能性あり
■ 出演者
月亭八方、今田耕司、ちゃらんぽらん冨好、西川忠志、川畑泰史、ケンドーコバヤシ、小籔千豊、サバンナ・八木、浅越ゴエ、すっちー、レイザーラモンRG、森田まりこ、笑い飯・西田、ダイアン・津田、スマイル、女と男・市川、ダブルアート、ツートライブ、ちょんまげラーメン・田渕、コロコロチキチキペッパーズ、
ネイビーズアフロ・みながわ、カベポスター・浜田、たくろう、小林ゆう、フースーヤ、エルフ、オーサカクレオパトラ、爛々・萌々、重谷ほたる、豪快キャプテン、ドンデコルテ ほか
