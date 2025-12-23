2025年12月5日、紀伊國屋書店新宿本店にて、松本清張賞の受賞作家である井上先斗さんと住田祐さんによるトークイベントが開催されました。このイベントは、同店で12月1日から開催されている「松本清張賞フェア」を記念したもので、ゲストMCとして芸人のピストジャムさんも登壇。松本清張賞の魅力や受賞作『イッツ・ダ・ボム』『白鷺立つ』の創作秘話、そして作家としての今後の展望について、熱いトークが繰り広げられました。

「いい小説だったら認めてくれる」松本清張賞への道



左からピストジャムさん、住田祐さん、井上先斗さん

ピストジャム：今回、僕がゲストMCに呼ばれたのは、僕がお二人の松本清張賞受賞作が大好きで、「第一芸人文芸部」の活動で両作を紹介したからなんです。第一芸人文芸部というのは、ピースの又吉直樹さんが立ち上げた吉本興業内の部活動で、自分たちで文章表現したり、書籍をいろいろお勧めしたりして活動をしています。お二人にお話を聞けるのがうれしいです。井上さんと住田さんはお話しされるのは初めてですか？

井上：松本清張賞の贈呈式でちょっとご挨拶だけさせてもらったっていう感じです。面と向かって話すのは初めてかもしれない。

住田：そうですね。あの時、名刺を交換しようと思ったら、僕の名刺がなくなっていて。今日後でお渡ししようかなと思ってます。

ピストジャム：なんか今から将棋を指すぐらいの緊張感がありますね。まずお二人がどういう経緯で松本清張賞に応募されたのかお聞きしていいですか？

井上：私の『イッツ・ダ・ボム』は元々はどこかに応募しようと思って書き始めた小説じゃなかったんですよ。ひとまず書き上げてみて、これはちょっといい小説ができたんじゃないか、せっかくなら新人賞に応募しようと思ってから、どこに応募するかを考えました。私はすごくミステリーが好きで『イッツ・ダ・ボム』もミステリーのつもりで書きはしたんですけど、でも多分これを江戸川乱歩賞に送ったらカテゴリーエラー扱いされてしまう。

それならもう少し広いエンタメ系の賞がいいだろうと。いろいろ考えたときに、まず松本清張の作品が好きだし、清張賞の受賞作も好きなものが結構多いんですね。青山文平さんの『白樫の木の下で』とか、最近だと森バジルさんの『ノウイットオール』もいい作品でしたし。そこで、よし、じゃあ清張賞に挑んでみるかと思ったんです。

ピストジャム：ご自身の作品と賞の相性みたいなのを見計らったということですね。

井上：そうですね。これがすごい松本清張賞的なのかと言われたら多分違うんですけれども、清張賞なら許してくれるだろう、いい小説だったら認めてくれるだろう、みたいな気持ちがあって、清張賞しかないかなと。

ピストジャム：住田さんはどうですか？

住田：私は、もうそもそも、この業界のことをほぼ何も知らず、自分が書こうとしているものが受け入れられそうな賞を、この賞しか知らなかったっていうだけなんです。

ピストジャム：むちゃくちゃ面白いですね。いや、でも分かります。自分は松本清張賞を毎年大注目してるんですけど、理由があるんですよ。まず賞金が500万なんです。僕、吉本興業で芸人してる感覚で言うと、R-1っていうピン芸人の大会が賞金500万円で、M-1が1000万。M-1は多くがコンビで挑むものだから、やっぱり一人頭500万じゃないですか。だから、僕の感覚からしたら、「松本清張賞ってM-1やん」みたいな感覚がすごいあるんですよ。

そしてお二人がおっしゃったみたいに、清張賞は長編のエンターテインメントっていうくくりの賞で、めちゃくちゃ幅広い。『イッツ・ダ・ボム』はストリートアートが主題で、『白鷺立つ』は千日回峰行が主題で、これが続いて受賞するって、なかなか普通の賞でありえないと思うんですよね。そういう意味で、松本清張賞の幅の広さとか懐の深さみたいなのをお二人も感じ取ってたっていうことなんだと思います。

『イッツ・ダ・ボム』と『白鷺立つ』は“似ていて真逆”!?

ピストジャム：住田さんは応募するにあたって、過去の受賞作には触れていたんですか？

住田：一切触れなかったです、あえて。絶対引っ張られるので。歴史小説がこれまで何度も受賞してきているっていう情報は知ってましたけど、それがどういう作品なのかっていうのはあえて読まないまま応募しました。受賞作を読んだら、そういう風に書かないと認められないんだろうなって、性格的に思ってしまうので。

ピストジャム：うわ、面白いですね。井上さんはどうでした？

井上：僕はたくさん読んでて……一人の清張賞ファンとして、『白鷺立つ』が清張賞の中でどういう立ち位置なのかちょっと言っていいですか？ 松本清張賞って一時期は歴史時代小説の登竜門みたいに扱われていたぐらい、歴史時代小説が多かったんですが、でもそれはたとえば青山さんの『白樫の木の下で』や葉室麟さんの『銀漢の賦』みたいな江戸時代の武家の小説とかなんです。お坊さんがこの荒行に挑むぞって話は賞の流れを考えても異色な作品です（笑）。

ピストジャム：『イッツ・ダ・ボム』と『白鷺立つ』、全然設定違うんですけど、僕の中で共通点が3つあって。1つは、自己顕示欲と承認欲求をどう表現するかという物語と読めるところ。2つ目が師弟関係を描いているところ。『イッツ・ダ・ボム』はテールとヘッドというグラフィティライターの師弟、『白鷺立つ』は恃照と戒閻という僧侶の師弟ですね。で、3つ目が、僕、1978年の9月10日生まれなんですけど、2作とも9月10日に出版されているんです！

会場：（笑）。

井上：ピストジャムさんのご指摘、なるほどと思う一方で、僕は『イッツ・ダ・ボム』と『白鷺立つ』は“真逆”だなっていう感覚があります。『白鷺立つ』は聖なるもの、宗教上の修行を、非常に俗な人間の感情まで落として描いています。逆に『イッツ・ダ・ボム』の場合は、グラフィティアートっていう俗っぽい、「ただの落書き」とされてしまうものを、社会と自分自身の間でどう高めていくか、どういう位置に置くかという登場人物の葛藤を描いています。これは俗なるものを聖なるものに近づけていくみたいな話だと思っていて、そういう意味で真逆だなと思っていました。だから、自分の次の受賞作がこういう作品っていうのがすごくうれしかったです。

ピストジャム：住田さんは『イッツ・ダ・ボム』、どうでしたか？

住田：いや、本当に面白かったですね。後輩のライターが、軽犯罪をやっていく中でもコンプライアンスを意識しながらやる、っていうのがとっても令和的というか、現代的で。そういう視点があるのかと思って、とても面白かったです。

会社員をしながら書き続けた

ピストジャム：ちなみに賞金500万円っていうのは何か買われました？

井上：えっとですね、ずっと川崎市のアパートに住んでいたんですけれども、今年の夏に引っ越しをしました。引っ越すにあたって、本当にアホみたいに家に本がたくさんあるので、床が抜けないか、棚が壊れないかすごい怖かったのを解消するために、いい家を借りるのと、いい本棚を買うのに使いました。

ピストジャム：ほお、いいですね。住田さんは？

住田：貯金してます。

ピストジャム：うわ、すごい。

住田：もうこの後何があるか分からないので。これからも使うつもりもないです。

ピストジャム：素晴らしい。なんかお二人の違いも面白いですね。お二人とも会社員だと聞いてるんですけど、どうやって執筆の時間を捻出してるんですか？

井上：平日も書いてるんですけど、やっぱり集中して一気に書けるのは土日ですね。平日は出勤してる最中とかにスマホで直したりみたいな感じです。

ピストジャム：住田さんは？

住田：休みの日ですね。

ピストジャム：デビュー前の執筆って、誰にも読まれない可能性があるわけじゃないですか。それでも自分の貴重な休日を使って取り組むっていうのは、めちゃくちゃ尊い行為やなと思ってるんですよ。その熱量というか情熱っていうのはどこから来るのかなって。

住田：でも、M-1もそうじゃないですか？

ピストジャム：そうです、本当にそうです。やっぱり何かしらのパッションとか、表現したいという気持ちがないと、休みの日の時間を使って小説を日々書いていくっていう生活ってできないと思うんですよ。

井上：特に長編とかだと、生活の一部っていうつもりで書いてないと続かないですね。

ピストジャム：住田さんは『白鷺立つ』の前に書かれてた作品とかは、世の中にまだ出てない状態ですよね。

住田：全然出てないですね。

ピストジャム：ずっと書き続けてきたのは、どういう気持ちで？

住田：いつかブレイクスルーする作品ができたらいいなと思いながらですね。そしてブレイクスルーするためには書き続けるしかないので。

ピストジャム：うわ、めちゃくちゃかっこいいな。最後に、次回作のご予定をお聞かせください！

井上：来年のなるべく早いうちに、KADOKAWAさんから町田を舞台にした、『池袋ウエストゲートパーク』×ジョン・アーヴィング＆J・Dサリンジャー、みたいなイメージの青春犯罪小説を出す予定です。

住田：どの作品が第2作になるのかはいま編集の方と相談中なんですけれども、興味があることとしては、キリスト教の聖遺物ですね。聖人の着ていた服の一部であるとか、殉教者が磔にされた際の十字架の切れ端であるとか。そういったものが、どういう風にして人々に聖遺物として受け入れられていくんだろうかっていうところに興味があって。それをテーマにした作品が書けたらいいなと。あとは、明智光秀が好きなので、彼が話の全編を通してずっと困り果てているっていうのも書いています。多分どっちかになるんじゃないかなと思っています。

井上先斗（いのうえ・さきと）

1994年愛知県生まれ。東京都在住。成城大学文芸学部文化史学科卒業。2024年『イッツ・ダ・ボム』で第31回松本清張賞を受賞しデビュー。2025年第2長編『バッドフレンド・ライク・ミー』を発表。漫画誌「ヤングキングアワーズ」2026年2月号より、トジツキハジメさんによる『イッツ・ダ・ボム』のコミカライズが連載開始予定。

住田祐（すみだ・さち）

1983年兵庫県生まれ。2025年『白鷺立つ』で第32回松本清張賞を受賞しデビュー。本作で第174回直木賞の候補に。

ピストジャム

本名、野寛志。1978年9月10日生まれ。京都府木津川市出身。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。大学卒業後、こがけんを誘って吉本興業の養成所へ入所（東京NSC7期生）。2002年4月にデビューし、「マスターピース」「ワンドロップ」など、いくつかのコンビを経て、ピン芸人に。アイドルのラジオ番組MCなどでも活躍。かまぼこ板アート芸人。2022年『こんなにバイトして芸人つづけなあかんか』を発売。

