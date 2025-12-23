“2人で1役”齊藤京子＆水野美紀、『娘の命』最終回 物語の根底を覆す“衝撃の真実”が明らかに【コメントあり】
齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）の最終話がきょう23日に放送される。
【写真】整形で大変身？同一人物役を演じた齊藤京子＆水野美紀
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
先週放送された第11話では、ボスママ・新堂沙織（新川優愛）が、“レイコの中身は55歳のおばさん”と、ママ友たちの前で暴露。さらに沙織は、レイコを追い込む切り札として、亡くなった娘・優奈（大友花恋）に紹介した“体を売る”アルバイトの動画を送りつけた。信じがたい事実を突きつけられ「一番罪深いのは…あなたの地獄のような苦しみに気づかなかったお母さん（自分自身）」と思い込んだレイコは、空（佐藤大空）とともに姿を消した。
SNSでは、沙織の常軌を逸した行動に「怒りで気狂うわ」「胸糞すぎるって」「まじでモンスター」と、非難が集中。それを受け、突如として行方をくらましたレイコには「優奈のあとを追うの…？」「早まらないで」「空くんはどうなるん」と、心配する声が上がった。さらに、意識不明の状態から目を覚ました、明彦（内藤秀一郎）と優奈の息子・圭太（日影琉叶）が「ママ、死んじゃったの？僕のせいで…？」と、意味深な言葉を口にする場面には「えっ？僕のせいで？」「けいたくん何か知ってるのかな」と、最終話を前に困惑する視聴者が続出した。
そして今夜、壮大な復讐劇が完結。優奈の命が失われた“あの日”、一体何があったのか…。転落死に隠された“思わぬ真実”が明らかになる中、失踪したレイコの人生をかけた“最後の復讐”が決行される。
このたび、2人で1役という難役に挑戦し、ともに壮絶な復讐劇を走り抜いた、齊藤と水野からコメントが到着。撮影期間を振り返った本音と、いよいよ迎えるクライマックスに向けての見どころを語った。
＜齊藤京子・水野美紀 コメント＞
■復讐劇の主人公を演じてみていかがでしたか？
＜齊藤＞初めての復讐劇で大変でしたが、日々勉強させていただき、ものすごくやりがいを感じました。撮影期間中はずっと集中していた分、クランクアップを迎えたときは“本当に終わったんだ”と、泣きそうになりました。ここまでつらい役を演じるのは初めてで、いろいろな感情が込み上げてきましたが、“また挑戦したい”と思えてよかったです。
＜水野＞私は実際に母親なので、子どもを失うつらさも想像しやすいのですが、京子ちゃんはすべて“イメージ”するしかないので大変だったと思います。そんな中でも、京子ちゃんは私が演じたかった玲子の気持ちを“レイコ”として見事に代弁してくれました。それにしても、泣くシーンが多すぎますよね！私も京子ちゃんも毎日泣いていました（笑）。すごく集中力とエネルギーが必要なので大変でしたが、それだけドラマチックなシーンが詰まっていたと思います。
■2人で1つの役に挑戦していただきましたが、いかがでしたか？
＜齊藤＞玲子の元夫・健司（津田寛治）が亡くなるシーンでは、“泣くお芝居”を2人でリレーしました。私から水野さんに切り替わる演出でしたが、複雑なシーンにもかかわらず水野さんは違和感なく引き継いでくださって、“さすがだな”と感動しました。
＜水野＞沙織に宣戦布告をする場面で、1つのセリフを2人で交互に言うシーンがありました。“同一人物”という役柄ならではですが、1人で言っているかのように2人の感情を合わせるのが難しかったです。
■撮影期間のとってきおきの裏話を教えてください！
＜齊藤＞新川優愛さんは本当に優しい方ですが、沙織という役に入ると、ただただ憎くて（笑）。レイコとして、娘を奪われ、正体を暴かれ、散々な目に遭わされましたが「絶対にこの人にだけは負けない」という強い気持ちで立ち向かいました。だからこそ、宣戦布告をするシーンは、自分で見てもスカッとしましたね。
＜水野＞第11話の終わりで、レイコが海に向かう緊迫したシーンがありますが、現場はすごく景色のいい場所で、お天気にも恵まれて、穏やかでのんびりとしていました（笑）。みんなで海を眺めて、ケータリングを食べながらお昼休憩したり、撮影の空き時間にはシーグラスを探したり…本編からは想像できない平和な時間が流れていました。
■最終話の見どころは？
＜齊藤＞実は、視聴者の皆さんがだまされている“驚がくの事実”が1つあります。最終話は、この物語の根底を覆す“大きな勘違い”を予想しながら楽しんでいただければと思います。
＜水野＞ついに最終回ですが、ここにきて、予測不能な怒とうの展開が待ち受けています。すべてを暴露され、逃亡したレイコはどうなるのか？3ヶ月間にわたってお届けしてきた復讐劇の結末を、ぜひ見届けてください。
＜最終話（第12話） あらすじ＞
「一番罪深いのは…あなたの地獄のような苦しみに気づかなかったお母さん」。
優奈は亡くなる前、沙織の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長・影山（姜暢雄）との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知った玲子＝レイコはがく然。娘を救えなかった罪悪感に耐えきれず、空を連れて姿を消してしまう。
別れを告げるメールを受け取った外科医の成瀬は、レイコのマンションへ急いだ。空っぽの部屋に現れたのは、レイコをも追い込んだモンスター・沙織。「邪魔者はいなくなった」と成瀬を誘惑し、“レイコは優奈に会いにあの世へ行った”と勝ち誇った顔で知らせる。
そのころ、圭太の失われていた記憶が奇跡的に回復。優奈が死んだのは「僕のせいだ」と思いもよらぬ真実を語り始め…。
娘の命が奪われた“あの日”、一体何があったのか――。すべての真相が明らかになるなか、玲子＝レイコの人生をかけた復讐劇がついにクライマックスを迎える！
