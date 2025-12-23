高市政権の発足から2ヶ月が経過した。支持率は依然として高水準で、高市早苗首相を支える顔ぶれにまで注目が集まっている。

【画像】財務大臣執務室は旧大蔵省当時から変わっていないという



女性で初めて主計官、そして財務大臣をつとめることになった片山さつき氏 Ⓒ文藝春秋

そこで「文藝春秋」は、高市政権を支える人材について緊急特集した。

まず、インタビューに登場したのは注目閣僚の一人、片山さつき財務相だ。２人の関係の始まりは2021年に遡る。

「当時、自民党が選択的夫婦別姓やLGBTなどについて、保守のラインを緩めてしまうのではと憂う仲間が安倍元総理をなんとなく軸にしながら集まったんです。（中略）もし安倍さんが総裁選に出られないなら、高市さんが保守をまとめて出たらどうかと勧めたんです」（「財務官僚のマインドをリセットします」より）

「参議院比例区の私は、47都道府県の約半分に後援会があり、特に強い県には私の封筒で高市さんのリーフレットを送って支持拡大に協力しました」（「財務官僚のマインドをリセットします」より）

こうした経緯を経て、高市氏は「高市早苗内閣になったら財務大臣は片山さつき」と、片山氏のセミナーなどで公言するようになったという。

編集長の鈴木康介は「高市首相と片山氏の“馴れそめ”は、あまり語られてきませんでした。お話を聞く中で、“そういうことだったのか”と新鮮な印象を受けました。片山氏に財務大臣職が託された理由がわかる内容です」とポッドキャストで語っている。

この他にも、物価高対策、消費税減税、賃上げ目標、金利引き上げなど財政の論点について片山氏が語っている。

農業を「稼げる産業」にするには？

鈴木憲和農水相も「文藝春秋」のインタビューに応じた。農業を「構造的に稼げる産業」にするための施策について、鈴木氏はこう語っている。

「新規就農というと、自分で農地を借りて独立するイメージがありますが、まずは農業経営体に就職してから独立するアプローチが増えるといいなと思っています。『就職』だとハードルが下がりますから、印象も変わってくるんじゃないですか」（「農業は稼げてなんぼでしょ、というのが総理の考えです」より）

一方、米価の高止まりが続いているが、鈴木氏は「需給の安定」を論点に挙げ、次のように述べた。

「問題は、たくさん作りすぎて価格が暴落すること、これが農業経営の一番のリスクです。（中略）国が需給の見通しをしっかり示すことが価格の安定につながる。そのうえで生産者や流通に関わる人たち、そして消費者の考えをよく聞いていきたいと思っています」（「農業は稼げてなんぼでしょ、というのが総理の考えです」より）

一次産業の未来を考えるうえで、鈴木氏のインタビューは必見だ。

「高市首相を支える60人」を似顔絵付きで一挙紹介

では、官邸や霞が関では、どんな官僚が高市首相を支えているのか。名物連載「霞が関コンフィデンシャル」では、注目の官僚を似顔絵付きで一挙紹介する特別編を掲載。題して「霞が関コンフィデンシャル名鑑 高市首相を支える60人」だ。似顔絵はイラストレーターの阿部伸二氏が描いた。

特別編の冒頭で紹介されているのが、高市氏の“側近”である首相秘書官ら10人だ。精鋭揃いだが、どのようなキャリアを歩んできたのか。なぜ首相秘書官に抜擢されたのか。その実力をうかがい知れる内容だ。

例えば、飯田祐二氏（昭和63年、旧通商産業省入省）が筆頭秘書官に就任した背景として、内閣官房参与の今井尚哉氏（昭和57年、同）との関係性を紹介している（高市官邸編）。

また、官邸から漏れ伝わってくる声を紹介しているところも読みどころ。「首相との距離がなかなか縮まらないと感じている」（内閣官房幹部）、「存立危機事態の答弁内容を首相から聞いていなかったらしく、しばらく落ち込んでいた」（官邸筋）など、首相秘書官の悲喜交々を伝えている（高市官邸編）。

各省庁の“ホープ”の顔ぶれも必見だ。ここで紹介した“ホープ”は、大蔵省の接待汚職事件が発覚した平成10年前後に入省した面々で、平成13年に官庁再編が進んだことから、いわば「新しい霞が関の第一世代」と言える。

重要政策の最前線を担っているのは、どのような人物なのか。次世代を読み解くヒントが満載だ（財務・金融・経産・外務編、総務・農水・厚労・文科・国交・環境・防衛・警察編）。

人物ごとの4行紹介文では、素顔が垣間見られるエピソードを紹介している点が特徴のひとつ。「野球部ではクリーンアップ」「スマホの待ち受け画面も自慢のワイン」「色シャツも着こなす」「SNSでは釣りを楽しむ姿」「シジミがお土産の定番」「好物は豆腐」など、メディアでは触れられることの少ない一面をふんだんに盛り込んでいる。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年1月号）