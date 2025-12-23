【きょうから】はちみつ×ゆずのやさしい一杯、チルドカップ『ゆずハニーティーラテ』登場
スターバックスのチルドカップシリーズから、冬に向けた新商品『スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ』がきょう23日から期間限定で全国のコンビニエンスストアに登場する。はちみつの甘さとゆずの香りを組み合わせたやさしい味わいに加え、2026年の干支である午をモチーフにした華やかなデザインカップで、新年気分を演出する一杯となっている。
同商品は、季節に合わせた味わいに新しさや驚きを加える『スターバックス DELIGHT ME』シリーズの第3弾。まろやかなミルクをベースに、はちみつの自然な甘さが溶け込むハニーティーラテに、スターバックスらしいアクセントとしてゆずの香りを重ねた。寒い季節に心と体を包み込むような、穏やかで温もりのある味わいが特長だ。
パッケージには、新しい年がしあわせで心満たされる1年になるよう願いを込め、午のイラストを華やかでかわいらしく描写。金色と赤色を基調に、和風の柄を散りばめることで、新年を祝う雰囲気を演出している。側面には手書き風の新年を祝うメッセージも添えられ、自分へのご褒美はもちろん、ちょっとした贈り物としても映える仕上がりとなった。
また、米国シアトルのスターバックス本社で商品開発を手がける担当者からは、相性の良いフードとして『ホイップクリーム入りのどら焼き』が紹介されている。あんこの豆の風味がティーの繊細な香りと調和し、はちみつとゆずの甘く芳醇な香りが口いっぱいに広がるという。クリーミーなホイップクリームが加わることで、ティーラテとの一体感がより高まり、満足感のある組み合わせになるとしている。
スターバックスのチルドカップシリーズは、2005年9月に日本で初めて発売され、今年で20周年を迎えた。「きょうは、どこをスターバックスにする？」というブランドメッセージのもと、日常のさまざまなシーンに寄り添う存在として展開を続けている。新商品の投入により、冬から新年にかけてのひとときに、より身近で心あたたまるスターバックス体験を提案する。
■商品概要
『スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ』
・容量：200ミリリットルカップ
・希望小売価格（税別）：230円
・賞味期限：18日間
・発売日：12月23日
・発売地域：全国のコンビニエンスストア（一部店舗を除く）
