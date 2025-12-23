「もう嫌だ」と思った自分を責めていませんか。それは弱さではなく「今のままを変えたい」という合図です。明日への一歩を踏み出すにはどうすればよいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

「絶望」は「弱さ」ではない

誰でも一度くらいは、

明日が来ないことを願う。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

落ち込んで「もう嫌だ」と思うことは、誰にでもある。

それは弱さではなく、「今のままではダメだ」というサインだ。

このサインがあるから、私たちは生活を少しずつ良くできる。

ライプニッツの「最善の世界」という言葉は、問題がない世界という意味ではない。

「ここから最善に近づける余地がある世界」と読むとわかりやすい。

「もう生きたくない」という言葉の裏には、「本当はこう生きたい」が隠れている。

まず、不満を小さく分ける。

何に疲れたのか、何に腹が立つのか、何を望むのかを一行ずつ書く。

そのあと、次にできる行動を一つだけ決める。

たとえば「今日はこの作業だけ終える」「この件は助けを頼む」などだ。

比べる相手を他人ではなく、昨日の自分にする。

速さではなく、向きが合っているかを確かめる。

終わったら印をつけ、よかったことを三つだけ書く。

小さな達成は、気持ちを立て直す土台になる。

人は、良いことには鈍く、悪いことには敏感だ。

だから、余計な痛みを増やさない工夫と、良かった瞬間を言葉に残す習慣が要る。

嘆きはその材料になる。

不満を行動に変えた瞬間、私たちはすでに「最善」に一歩近づいている。

結局、「もう嫌だ」は「もっと良くしたい」という意志の別の言い方だ。

その声を読み取り、今日を一つだけ整える。

それを続けることが、悲観にも楽観にも飲まれず、前へ進むいちばん確かな方法である。