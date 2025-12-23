生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかる…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』（アシュリー・ウォード著、夏目大訳）だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。今回、本書の翻訳をした夏目大氏にインタビューを実施。生き物への関心やエピソードなどについて本書の内容に沿って聞いた。（取材・構成／小川晶子）。

生き物への関心と翻訳

――夏目さんは『動物のひみつ』のほかにも『タコの心身問題』（ピーター・ゴドフリー＝スミス著 みすず書房）や『人間には12の感覚がある 動物たちに学ぶセンス・オブ・ワンダー』（ジャッキー・ヒギンズ著 文藝春秋）など、興味深い本の翻訳をされていますね。

夏目大氏（以下、夏目）：はい、「ポピュラーサイエンス本の翻訳をされている〜」と紹介していただくことが多いです。他にもいろいろなジャンルを手掛けているのですが、売れている本の多くがポピュラーサイエンスなんですよね。なぜか。

これまではよく「タコの人」と言われていましたが、これからは「動物の人」と言ってもらえるんじゃないでしょうか。タコも動物だから、抽象化が進んだだけですけど。

――『動物のひみつ』は動物行動学の本ですが、やはり内容に対するご関心はおありだったのでしょうか。

夏目：子どもの頃から生き物に関心がありまして。生き物の図鑑を一日中見ているような子でした。いまだに動物園や水族館が好きで、よく行きます。

先日、別府温泉に行ったのですが、観光らしい観光はせず「うみたまご」という水族館だけ楽しんで帰ってきました。ロイヤルホストで食事をしていたら、そこのおじさんに「水族館あるよ」って教えてもらって「行きたいです！」って言って（笑）。

なんせ、コウテイペンギンを見るためだけに名古屋港水族館に行く男ですからね。コウテイペンギンは名古屋港水族館と、和歌山のアドベンチャーワールドでしか見られないんですよ。私は海の生き物がとくに好きで、なかでもコウテイペンギンが好きなんです。

100メートルを2秒で移動できるすごい生物

――名古屋港水族館といえば、『動物のひみつ』の最初に登場するナンキョクオキアミも見られるそうですね。世界で初めてナンキョクオキアミの繁殖に成功したのが名古屋港水族館だとか。南極から連れてくること自体も大変ですもんね。

夏目：そうなんですよ！って、オキアミで盛り上がる人も少ないかもしれませんが。この本も、ずいぶん地味な生き物から始まったものですね（笑）。

でも、オキアミはすごいんです。本書に「まず知っておくべきなのは、オキアミは無抵抗でクジラの食道にまで取り込まれるような気の良い連中ではないということだ。身体を麻痺させるような冷たい水の中にいるにもかかわらず、オキアミは、危険が迫ると驚くほどの素早い反応をする」ってあるでしょう？

オキアミが人間くらいの大きさだとしたら、100メートルを2秒でゴールできるくらいの速さですから。

――クジラは口を開けていれば自然にエサが入って来て食べられるのだろうと思っていました。そんなに甘くないのですね。

夏目：クジラも辛いなぁと思います。オキアミの群れに突進するも逃げられ……というのを何度も繰り返して、頑張っているんです。シャチには死ぬほど追いかけられて大変だし。シャチはクジラの親子をどこまでも追い詰めて、子どもを引き離して食べようとするんですよ……。怖い。

翻訳を意識しない本になっていたら成功

――オキアミに始まりチンパンジーまでさまざまな動物の社会性が語られる本書は700ページ超えとかなり分厚いですが、翻訳は大変ではありませんでしたか？

夏目：確かに分量は多いですが、慣れていますし内容が面白いから苦ではありませんでした。え、何それ、早く続きが知りたい！という感じで訳していきましたから。

この本の感想として「文章が良い」と褒めてくださる方が多く嬉しいです。「翻訳が良い」ではなく「文章が良い」ということは、翻訳を意識していないのだと思うんです。

――私も、翻訳書であることを忘れて読みました。

夏目：著者の言葉を直接受け取っているように読めたらいいなと思っています。翻訳者のことが意識されない本になっていたら成功です。私もこの本のオーディオブックを聞いてみたら、なんていい文章なんだろうと思いました。これって自画自賛、ですかね（笑）。

――著者のウォード博士の文章も面白いうえに、翻訳を意識させない文章になっているわけですね。本当にスラスラ読めます。

（本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉に関連した書き下ろしです）