金融政策決定会合を終え、記者会見する植田和男・日本銀行総裁。12月19日午後（写真：共同通信社）

12月、利下げを決めた米FRBに対し、日本銀行は利上げに動いた。「基調的なインフレ率が2％になったとは言えない」として実体経済の先行きを慎重に見極めてきた日銀は今後、どんな金融政策を採っていくのか。元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。（JBpress編集部）

（神津 多可思：日本証券アナリスト協会専務理事）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

利下げのFRBと利上げの日銀に共通する考えとは

米国の連邦準備制度理事会（FRB）は、12月9〜10日、金融政策を決定する連邦公開市場委員会（FOMC）を開催し、政策金利であるFFレートを0.25％引き下げ、3.50〜3.75％とする決定を行った。これは3会合連続の引下げであり、その水準は、2022年以来、一番低くなった。

一方、日本銀行は18〜19日の金融政策決定会合で、政策金利の0.25％引き上げを決定した。1月の会合で同率の引き上げが行われて以来の引き上げで、これにより政策金利は0.75％と30年ぶりの高い水準となった。

このように、米国では利下げ、日本では利上げと、両国の金融政策がすれ違っているようにみえるが、実は本質は似ている。

すなわち、米国では、インフレ圧力がなお強いにもかかわらず、労働需給が弱含んできたことを理由に利下げが行われた。実際、今回のFOMCでは、「0.50％の引き下げ」「0.25％の引き下げ」「現状維持」と政策対応についてメンバーの意見が分かれており、インフレ圧力と雇用情勢のバランスをどうとるか、判断が難しくなっていることが窺える。

他方、日本では、もう3年以上も2％の目標を上回るインフレが続いているにもかかわらず、基調的なインフレ率が目標水準にまで達していないことを理由に、日本銀行は一貫して利上げに慎重だった。利下げした米国と方向こそ異なるが、これも、目の前のインフレよりも、長い目でみた実体経済の安定を重視したということでは共通している。

表面上はすれ違いの動きを見せる日米両国で、どうして本質では似ている対応が採られているのか。

それは実体経済の状況とインフレ率の関係が変化しているからだと考えられる。かつての低インフレの状況で、揺るぎない先進国共通のインフレ目標だった2％という水準は、グローバルにインフレ経済になった下で、短期的にはどうも扱いにくいものになっているようだ。

コロナ禍を境に大きく変わった経済

実体経済の状況とインフレ率の関係は、経済学の世界ではしばしばフィリップス曲線として整理される。

これは、今日では需給ギャップとインフレ率の関係を示すもので、その需給ギャップとは、マクロ経済の実際の経済規模とその実力がフルに発揮された場合の経済規模との差のことだ。需給ギャップがマイナス方向に開けば、インフレ率は低下するし、逆なら上昇する。そういう関係として理解されている。

ところが、コロナ禍後に特に顕著だが、この関係が変わってきている。需給ギャップの水準があまり変わらなくても高いインフレとなった。日本にしても、かつての懸命な超金融緩和だけで今日のようなインフレになったわけではない。原油などの一次産品価格の上昇と円安で、長いこと達成できなかった2％の目標を上回るインフレがあっさり実現してしまったのである。

かつて「デフレ」と呼ばれていた状況が、超金融緩和そのものにより是正されたのであれば、実体経済の好転とインフレ化が共存したはずだ。しかし実際は、実体経済の好転感がさほど強くない中で、インフレ率がかなり上昇した。結局、限界までの金融緩和だった異次元緩和だけでは、「デフレ」からの脱却はできなかったのである。

そういう展開だったので、もっと実体経済が元気になっていたら、インフレ率の上昇に応じて政策金利も上昇したのだろうが、実際にはそうはならなかった。その理由付けが、日本銀行や政府が繰り返してきたように、「基調的なインフレ率が2％になったとは言えない」ということだったのである。

しかし、そもそもインフレ目標のある金融政策というのは目の前のインフレ率に反応するものだったのではないか。「基調的なインフレ率」というのはインフレ目標を持つ金融政策に関して言えば新しい要素と言える。そういう新たな要素を加えなければならなかった背景には、上述のような実体経済とインフレ率の関係の変化があるように思える。

日銀はインフレ対応よりも実体経済の状況改善を重視

ところで、中央銀行が政策金利の水準をどう判断するかについて、今日、マクロ経済を表現する標準的なモデルであるニューケインジアン・モデルでは、テーラー・ルールと呼ばれる定式化が使われる。それは、米スタンフォード大学のジョン・テーラー教授が、米国の政策金利の過去の推移を観察して提唱したものだ。

具体的には、中央銀行は、需給ギャップと、現実のインフレ率とインフレ目標との差に反応して政策金利を決めるという考え方で、かつその反応の仕方は一定期間安定していると仮定されることが多い。

この定式化自体、FRBの目標である物価の安定と最大雇用の実現を反映したものであり、物価の安定だけが使命とされている日本銀行がこの定式化を使っているのはおかしいのかもしれない。しかし、日本銀行の説明にもこのテーラー・ルールはしばしば登場する。

このテーラー・ルールにあるように、中央銀行が需給ギャップとインフレの状況を両にらみで政策金利を決めているとすれば、両者の関係が不安定化した場合、2つの要素のうち、どちらに重点を置くかで、自ずと政策金利の変更の仕方も変わる。最近のフィリップス曲線の不安定化を前提に、日米の中央銀行が長い目でみた需給ギャップをより重視したとすれば、足元のインフレ率だけをみていても政策金利の変更は説明できない。

ここでの「長い目でみた需給ギャップ」とは、上述の「基調的なインフレ率」と重なる。望ましい均衡の状態にあるマクロ経済においては、インフレ率が2％の目標値で安定し、その時、需給ギャップも需要超過でもなく、供給超過でもない状態で安定し、したがって最大雇用が実現される。

そういう見方が背後にあり、現在の2％より高いインフレ率は、その均衡状態に至る過程での過渡的なものなので、そのインフレよりも当面は実体経済の状況の改善を図る方が優先するという判断を日米の中央銀行はしていることになる。

しかし、そう考えたとしてもいくつかの疑問が残る。

インフレは本当に過渡的なものなのか

第一に、現在の海外要因によるインフレは本当に過渡的なのであろうか。かつての低インフレは、グローバル化が加速し、世界経済の供給力が速いスピードで拡大する中で実現したものだ。

今日、グローバル化の様相は明らかに変わっている。今や、世界経済は統合されるというよりは分断化され、さらに米国はより自給自足化を目指そうとしている。最適なグローバル・サプライチェーンを実現し、企業収益を最大化させるというビジネス・モデルにおいて、制約条件は厳しくなった。

そのように、グローバルな供給力の拡大スピードはスローダウンしそうだが、新興国経済の所得水準はこれまでのグローバル化の過程で飛躍的に高まっており、需給環境という面からすれば、タイトな状況が続くかもしれない。日本経済の場合、その下で、海外から来るインフレ圧力というのは、本当に以前のように抑制されたものになっていくだろうか。

第二の疑問は、需給ギャップは資本の稼働も考えているので、経済の構造変化を速く進めなくてはいけない経済において、過去からの延長で考えた需給ギャップ均衡の状態を実現することが本当に望ましいのかという点である。

経済分析を行う場合、どうしても一定期間の経済構造が安定していると仮定しなくてはいけない。しかし、例えばこれまでの日本経済のように、グローバル化の過程で新興国経済に対する優位性を失った産業分野が広がっている場合、既存の資本設備をフル稼働させたのでは、潜在成長率が下がってしまうかもしれない。

優位性を失った分野がそのまま再び優位性を取り戻すことは考えにくい。仮に需要刺激を続け需給ギャップが縮まったとしても、その結果、長期的には持続が難しい産業分野が一部温存されてしまう。

2％インフレは、その下で潜在成長率が最適になると考えるからこそ目標となっているはずだが、その実現の手前で、高インフレを我慢しつつ潜在成長率を下げてしまっては、何のための基調的なインフレ率の実現かということにもなる。

もっとも、日本経済にまだ残っている優位性を失った産業分野において、グローバル経済の分断で新興国との競争が和らぐようなことがあるとすれば、それは構造調整に割ける時間を稼いでくれるものにはなるのだろう。

労働力不足で「基調的なインフレ率2％」を超えてしまうリスクも

第三に、人口減少で労働力が不足し、工場やオフィスがフル稼働できない状況においては、最大雇用が実現できても、過去からの延長で資本の稼働も考慮に入れる需給ギャップは完全になくならない可能性もある。

そうした状況で、さらに需要刺激を続け、過去からの延長で考えた需給ギャップが問題なしという状況が実現したとしても、そこでは労働市場は過熱しているはずだ。

その下で、第一の海外要因による2％を上回るインフレを出発点に物価と賃金の上昇が相互に循環する環境が整ってしまえば、「基調的なインフレ率」は、2％を超えてしまうかもしれない。

以上のような点を考えると、少なくとも今後の日本経済において、「基調的にインフレ率が2％になった時に、本当にマクロ経済が最適な状況になるのだろうか」と考えさせられてしまう。

9月の本欄で指摘したが、フィリップ曲線は、もともとは失業率と賃金上昇率の関係として見つけられたものだ。経済活動の成果である付加価値を、労働を供給する家計と、資本の所有者である企業・株主との間でどう分配するかは、資本主義の下で長く議論されてきた問題だ。今日の日本では、人口減少もあって、いかにフェアに経済活動の果実を労働力に帰属させるかがますます重要になっている。

【関連記事】

体感に合わない政府・日銀の物価見解、「失業率よりインフレ率」が遅らせた日本経済の構造改革

そう考えると、実体経済の状況を判断するに当たっては、本来のフィリップス曲線に立ち戻って、失業率と賃金上昇率の関係をもっと重視することも一案ではないだろうか。

失業率についても、以前から言われているように、その均衡値としての自然失業率という概念があり、それを推し量るのが難しいことは、経済規模の潜在的な大きさの場合と同じである。

しかし、労働市場の観察の場合には、経済統計としても、また行政によるヒアリングにおいても、国民所得統計や消費者物価よりもミクロの現場に分け入って状況を把握することが可能である。これからのインフレの時代に、構造変化を続けるマクロ経済の安定を実現していく上では、労働需給にもっとアクセントを置いた金融・財政政策の運営がこれまで以上に求められるのではないだろうか。

筆者：神津 多可思