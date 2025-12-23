高齢夫婦をテープで縛り「早く金を出せ」 約1000万円を奪い逃走 下見か…事件前にも“不審な3人組”
年の瀬の住宅街に不安の声が広がっています。防犯カメラが捉えたのは、住宅街をうろつく“不審な3人組”です。
22日未明、静岡県長泉町の住宅に複数人の男が押し入り、高齢の夫婦を縛ったうえ、現金およそ1000万円を奪う事件がありました。男らは現在も逃走中です。
■防犯カメラに“ウロウロ”3人組
22日午前1時ごろの防犯カメラの映像に映るのは、ゆっくりと歩く人物。しばらくウロウロした後、見えなくなると…別の人物が現れました。
今度は勢いよく走る3人目の姿が。
そのおよそ8分後。1台の車がやってきます。すると、2人が足早に建物に向かい、さらにもう1人が周囲をうろついている様子が確認できます。
それからおよそ5分後、パトカーが到着しました。
■80代夫婦 就寝中に突然押し入り
“3人の人物”が撮影された付近で、夫婦が縛られ、現金およそ1000万円が奪われる強盗事件が起きました。
並木雲楓フィールドキャスター
「事件のあった現場には警察車両と警察官の姿があり、現在も規制線がはられています」
現場は東海道新幹線の三島駅から北西におよそ2.5キロ。住宅街の中にある店舗を兼ねた住宅です。
警察によりますと、被害にあったのは80代の夫婦。
夫婦が2階の寝室で寝ていたところ、突然押し入ってきたという3人の男。夫婦はテープで手首を縛られたうえ、口を塞がれたといいます。
■警察に通報…声の後ろでは「金どこだよ」
夫は自力でテープを外し、隙を見て警察に通報。
被害にあった夫
「強盗被害にあった。『早く金を出せ』と言われた」
警察によりますと、その声の後ろでは…
押し入った男とみられる声
「金どこだよ」
押し入った男のものとみられる声も、聞こえていたといいます。
夫婦にケガはありませんでした。
■下見か…事件前から“不審な3人組”
実は事件が起きる前から“不審な3人組”の姿は別の防犯カメラにも…。
並木フィールドキャスター
「現場近くの防犯カメラに、不審な3人組の人物が何度も映っていたということです」
事件発生およそ2時間前の防犯カメラの映像には“不審な3人組”が現場前を通り過ぎる様子が。
さらにおよそ30分後にも、犯行現場の前を通り過ぎました。
さらにそのおよそ30分後には、3人が現場付近で話をする様子が映っています。
30分おきに現場付近に現れる“不審な3人組”。
複数の別の防犯カメラにも、周辺をうろつく不審な3人組の姿が映っていました。
犯人かどうかは定かではありませんが、犯人だとすれば下見をしていた可能性もあります。
男らはいずれも20代から30代。身長170センチ以上の細身で、黒っぽい服装に目出し帽をかぶっていたということです。
■「気づかなかった」近隣住民から不安の声
近隣住民は…。
近隣住民
「警察の車両も来ていて、パトカーも入れ替わり立ち替わり何台もきて」
──何かが割れる音や声は。
近隣住民
「気づかなかったですね」
不安の声も─。
近隣住民
「本当にびっくりして、家族と会話して。高齢の両親がいるので、夜の鍵のかけ忘れとかないように、戸締まりとか」
◇
警察は、強盗事件として男らの行方を追っています。（12月22日午後11時ごろ放送『news zero』より）