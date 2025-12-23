学問の神様として有名な菅原道真をまつり、正月三が日には40万人を超える参拝客で賑わう日本三大天神のひとつ・防府天満宮。

その防府天満宮がある山口県防府市に学校を構えるのが、28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に山口代表として出場する高川学園です。

戦うAゾーンには、前回大会優勝の前橋育英や過去2回の優勝を誇る山梨学院、さらに帝京長岡や昌平など全国屈指の強豪が集い、険しい日本一への道を歩むことになりました。

29日に初戦、NACK5スタジアム大宮での1回戦で福井代表・福井商と戦う、山口代表・高川学園を応援したくなる5つのポイントを紹介します。

1.中高一貫校の強み



前身の多々良学園時代から数え、今年で創立147年を迎えた高川学園。2007年には高川学園中学校が開校し、学業、部活動ともに中高一貫での教育に力を入れています。

今年はスポーツでの活躍が目覚ましく、硬式野球部は国民スポーツ大会で県勢としては40年ぶりの決勝進出、準優勝を果たしました。

冬の全国大会にも数々の部が出場。男子バレーボール部が11大会連続14回目、ラグビー部が3大会連続3回目、女子サッカー部が4年連続4回目と、学園全体で部活動が盛り上がりを見せています。

Jリーガーとして活躍するOBも多く、来年は林晴己選手が鹿島アントラーズ、中山桂吾選手が鹿児島ユナイテッド、紱若碧都選手がテゲバジャーロ宮崎に加入することが決まっています。3人は4大会前の選手権全国大会でセットプレー「トルメンタ」を武器に強豪を撃破し、国立のピッチに立ったメンバー。

現チームの大森風牙選手(3年)は「1つの歴史を作った先輩を超える新しい歴史を作りたい」と意気込んでいます。

また、プロ野球では立石正広選手がドラフト大注目の1人として取り上げられ、3球団から1位指名。抽選の結果、阪神タイガースに入団することになりました。

2.最高成績はベスト4 31回目の選手権で悲願の日本一へ



1946年、当時の多々良学園時代に結成された男子サッカー部。今年で創部80年目と節目の年を迎えました。

インターハイ出場が27回、選手権出場は今回で31回目と共に山口県勢最多で、選手権での最高成績はベスト4(84回大会、86回大会、100回大会)と全国大会でも好成績を残しています。

今大会「死の組」と呼ばれるAゾーンに組み込まれた高川学園。宮城太郎選手(3年)は「早い段階で強豪の中の強豪と対戦できることを幸せに感じる」と意気込んでいます。

インターハイでは1回戦で前橋育英と対戦した高川学園。2点先制して試合を優位に進めるも逆転負けを喫し、その悔しさをバネにサッカーに向き合ってきました。

「前橋育英にリベンジしたい」と口々に話す選手たち。強豪揃いのAゾーンを勝ち抜き「日本一」を目指します。

3.攻守のハードワークで地区大会を7連覇



11月16日に行われた山口県大会決勝。7連覇を狙う高川学園は、初の全国出場を目指す宇部鴻城と対戦しました。

「攻守でのハードワーク」を掲げる高川学園と「細かくつなぐサッカー」を展開する宇部鴻城の一戦。

高川学園は前半8分、横田奏冴選手(3年)が相手ゴールキーパーがはじいたボールを押し込み先制します。さらにその6分後、横田選手がペナルティーエリア外からミドルシュートを突き刺し追加点。高川学園が2-0で勝利し、大会7連覇を達成しました。

「いつもやってきたことを、当たり前のことをしっかりやっただけです」と勝利後にインタビューで語った横田選手は愛知県出身。県大会前までは先発で出場することはほとんどありませんでしたが、大会中にパフォーマンスをあげて決勝で先発に選ばれると、大仕事をやってのけました。

横田選手と2トップを組んだ大森選手は、1年生の時から主力として全国を経験しています。前回大会では青森山田から2ゴールをあげ王者撃破。今年はU-17高校選抜に選ばれるなど、全国から注目される選手となりました。

「3年生になった今年は今まで以上に責任感を感じる。チームをどう勝たせるか考えてプレーする」と意気込む大森選手。全国の舞台での活躍を誓います。

4.12の部署でチーム力アップ



高川学園は8年前、筑波大学蹴球部(サッカー部)をモデルに部署制を導入。総務部や分析部、それに「おもてなし部」など、現在は12部署が設置されています。

江本孝監督は、部署活動を通して選手が様々な事を経験し知見を広げることを目指しています。その中の1つ「農業部」は、野菜を育て地元の道の駅やリーグ戦の会場などで販売する活動をしていて、2年前から学校近くの田んぼで米作りに取り組んでいます。

地域の方々の知恵を借りながら無農薬で1から育て、ことしは約600kgと過去最高の収穫量となりました。田植えと収穫は部員全員で行っていて、とれた米は練習後の補食として食べたり、お世話になった地元の人に配ったりしています。

農業部の東柊和部長(2年)は「試合に関わらない選手も米作りを通してAチームをみんなで支える」と話し、濱本夏輝選手(3年)は「この米に部員全員の力が入っている。それを体に蓄える」と語っていました。米作りはチーム力を高める大事な要素の1つです。

5.今年のスローガン「繋志」(けいし)



高川学園の今年のスローガンは、志を繋げると書いて「繋志」。部員たちで考えました。

歴代の先輩の意思を繋ぎ、選手・スタッフ・地域の方とコミュニケーションを取り、愛されるチームを目指すためこのスローガンに決めました。

高川学園には「夢、志より高く」という校訓があり、さらなる高みを目指すという意味が込められています。

創部80年目を迎えた高川学園サッカー部、これまで選手権全国大会30回出場、3度国立のピッチに立ちましたが、いまだ優勝経験はありません。

「歴代の先輩たちの繋がりを大切にしながら日本一を目指すという志を1つにしたい」と宮城選手は話します。

県大会決勝では部員全員で折った折り鶴で「繋志」を描いたモザイクアートをベンチに飾った高川学園。1回戦は29日。「死の組」とも言われるAゾーンを勝ち上がり、悲願の日本一をつかむことができるのか注目です。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / 山口放送)