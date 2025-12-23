第104代内閣総理大臣に指名された、高市早苗氏。その夫、山本拓氏は福井県出身です。

史上初のファースト・ジェントルマンを生んだ福井県の県庁所在地・福井市に学校を構えるのが、28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に福井代表として出場する福井商業高等学校。

29日に初戦、NACK5スタジアム大宮で行われる山口代表・高川学園との1回戦に登場する、福井代表・福井商の応援したくなる5つのことを紹介します。

1.全米を制覇し映画化されたチアリーダー部「JETS」



1908年創立で、現在899人の生徒が通う福井商。

部活動では、チアリーダー部が創部わずか3年という早さで全米チアダンス選手権大会優勝を果たしました。また、同大会を5連覇するなど計9回の優勝歴を誇り、この活躍は女優の広瀬すずさんの主演で映画化されました。

他にも、硬式野球部からは現在日本代表・侍ジャパンの一員として活躍している中村悠平選手(ヤクルト)をはじめ、多数のプロ野球選手を輩出しています。

2.史上初の2大会連続出場！ 悲願の初勝利へ



サッカー部の創部は1948年。17大会ぶり2回目の出場となった前回大会は、1回戦で熊本代表の大津に0-4で敗北。自分たちのスタイルを発揮できずに敗退という悔しい結果となりました。

チーム史上初の2大会連続出場の今大会は、これまでの先輩たちが成し遂げられなかった「全国での1勝」を目指して選手たちは努力を重ねています。

3.2点差を追いつき全国へ！



11月2日に行われた、選手権福井県大会決勝。決勝までの3試合を13得点1失点で勝ち上がった福井商の相手は、2年ぶり35回目の全国大会出場を目指す全国常連校の丸岡でした。

雨が降るなかでの一戦は前半、福井商が立て続けに失点。前半23分に森川太陽選手(3年)の鋭いシュートが決まり1点を返しますが、終了間際に再び丸岡に得点を許し、1-3で前半を折り返します。

流れを変えたい福井商は、後半11分に坂口彪悟選手(3年)と近藤風雅選手(2年)を2枚替えで投入。すると7分後、右サイドを抜け出した近藤選手のクロスに坂口選手が右足で合わせて1点差に詰め寄ります。

さらに後半27分、右からのコーナーキックを水上來巳選手(3年)が頭で合わせ、同点に追いつきました。

試合はその後両チームとも譲らず、PK戦までもつれ込みました。全国への切符がかかる重要なPK戦、チームのキャプテンを務めるGK谷口空翔選手(3年)が2本のPKストップを見せます。

キャプテンの活躍もあって福井商が3-3(PK3-1)で県大会優勝を飾り、チーム史上初となる2大会連続の全国出場を決めました。

4.「福井を変える」を合言葉に攻撃的な3バック！



チームの合言葉は「福井のサッカーを変える」。後ろからつなぐ攻撃的な3バックスタイルを去年から構築してきました。

「最後の笛が鳴るまで福井商のサッカーを全国に見せつけたい」と語るキャプテン・谷口選手を中心に、“点を奪われても取り返すサッカー”をピッチで表現します。

5.攻撃の要・郄木那由多キャプテン



福井商の攻撃的サッカーを支えるのが、もう一人のキャプテン、ボランチの郄木那由多選手(3年)。県大会の決勝では、得意の左足で同点弾をアシストしました。その活躍を、高木謙治監督は「ピッチ上の監督で全体を統率できるチームの心臓」と評します。

郄木選手は、オフの日には自分たちや対戦相手の試合映像を分析し、対戦相手の情報や自分たちの課題をチームに共有。日々の練習に生かしています。

「自分たちの代で福井商の歴史を変えたい」と話すチームの心臓は、悲願となる“全国での1勝”のキーマンです。

福井商の初戦は、29日に行われる山口代表の高川学園との1回戦。観客を魅了する攻撃的なプレーで、福井のサッカーの歴史を変えます。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / 福井放送)