両ヒジを締めるだけ飛距離アップ！男子プロが方法をレッスン

飛距離をアップさせるには、「タメ」や「大きなフォロー」に意識が向きがち。

「効率よく飛ばすには、アーリーリリースをうまく活かすことが大切」と青木プロ。打ち方のコツを教えていただきました。

両ヒジが体の幅から外れないようにスイング

大きなアークでスイングする場合、ダウンスイングでタメを作る意識は不要です。どちらかというとアーリーリリースの感覚で、切り返したらすぐにリリースしはじめてください。

ただし注意してほしいのは、リリースを「はじめる」のが切り返し直後であって、すぐに「終えて」しまってはダメだということ。早めにはじめたリリースが、ぴったりインパクトで終了することが飛ばしのポイントです。

またこのとき、手を体から遠ざけるように大回りさせてアークを大きくしても、体の力をクラブに伝えられないので、インパクトの衝撃に負けて飛びません。手元は体のエネルギーを逃がさないように体の近くに保ち、ヘッドだけを遠回りさせることが大事なのです。

重い石やカバンなどを振ろうとするとワキを締めるようにして抱え、体を揺さぶりますよね。ゴルフスイングも、同じようにワキを締めて両手を体の正面に保ったまま体を回転させ、その範囲の中でヘッドの円弧を大きくするのがポイントなのです。

「急激」ではなくインパクトまでに「ゆるやかに」リリース

切り返してダウンスイングに入ったら、タメを作ろうとせずにすぐにリリースを開始して大きなアークを作る。手元が腰の高さまで下りてきたときに、シャフトが地面と水平になるくらいまでリリースさせたい。

切り返し後、リリースは等速でスムーズに行われ、インパクトで完了する。

タメを作るとダウンスイングのアークが小さくなり、ヘッドを加速させにくい。

重いものを振るようなイメージ

重いものを揺さぶるときの腕の位置です。

インパクトの衝撃に負けないためには、重いものを持っているときのように、ワキを締めて手元が体の近くにある状態がいい。

腕が伸び切ったり手元が体の正面から外れた状態では、体のもつエネルギーが逃げてしまい当たり負けする

右ヒジを下に向けて振る

右ヒジが外を向くと軌道が乱れる

ダウンスイングで手元を体の正面から外さずキープするには、右ヒジを下に向けて胴体の幅の間に収めておくことが大事。

右ヒジが内側を指すと軌道が乱れる

右手１本で右ヒジの向きを意識して素振りをしてみよう。ヒジが外を向くとヒジや手首が早くほどけてしまう。

いかがでしたか？ このレッスンを参考に練習してみましょう。

レッスン＝青木龍一

●あおき・りゅういち／1988年、神奈川県生まれ。日大ゴルフ部で活躍後、プロ入り。レギュラーツアーを目指し、AbemaTVツアーに出場する理論派の教え上手。

構成=鈴木康介

写真=中野義昌

協力=エースゴルフクラブ