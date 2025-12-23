高市早苗政権の首相官邸幹部が「日本は核を保有すべきだ」と記者団に述べた。

非公式な個人的見解であっても、国是である非核三原則に反する発言だ。到底容認できない。

日本は唯一の戦争被爆国として、世界の核廃絶を先導している。核兵器は「持たず、つくらず、持ち込ませず」の原則を貫いてきた。政府は発言を明確に否定すべきだ。

看過できないのは、幹部が安全保障や核軍縮を担当し、首相に政策を助言する職務に就いていることだ。

発言は記事にしないことを前提とした取材中のものだった。とはいえ、要職をわきまえずに核保有論を口にするのは軽率と言わざるを得ない。重要性を増す安保担当の任にふさわしくない。

木原稔官房長官は記者会見で、発言を非難しなかった。「政府は非核三原則を政策上の方針として堅持している」と説明し、発言の撤回や進退に関する言及を避けた。

核兵器を保有することは現実には困難だ。

1970年に発効した核拡散防止条約（NPT）は、核兵器の保有国を米ロ英仏中の5カ国に限定し、非保有国に対して核兵器の製造や取得を禁止する。日本も批准した。

核保有を目指せば、不十分ながらも核不拡散に取り組む国際社会から離脱することを意味する。

官邸幹部も、核保有は「実際は無理。国論を二分することに費やせる余力はない」と話している。

余力があるかないかの問題ではない。周辺国の緊張を高めるとともに、国際社会での信用を失うことになる。幹部もよく分かっているはずだ。

発言を受け、中国や北朝鮮は警戒と反発を強めている。米国務省の報道担当者は「日本は核不拡散や核軍備管理の国際的なリーダーだ」とコメントした。核保有論をけん制し、従来の政策を維持するよう促したとみられる。

今回の発言は、決して一高官の極端な意見ではない。日本政界で核兵器に対する考えが悪い方へ変化していることを強く危惧する。

安保環境の悪化を理由に防衛力の抜本的強化が進行し、非核三原則も聖域ではなくなりつつある。

高市政権は非核三原則のうち「持ち込ませず」の見直しを検討しようとしている。見直しの必要性を公言する与党議員もいる。夏の参院選では「核武装が最も安上がりだ」と主張する野党候補がいた。

日本原水爆被害者団体協議会（被団協）がノーベル平和賞を受賞して1年になる。広島、長崎の凄惨（せいさん）な被爆体験を基に「核兵器は絶対悪だ」と訴えてきた。多くの国民が賛同している。

「核なき世界」を追求する政府も同じ立場のはずだ。今後も日本の安保政策に核保有はあり得ない。

核政策に対する高市首相の本音が聞きたい。