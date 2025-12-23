短編集「怪談」などで知られる作家、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン、1850〜1904）をNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の放送を機に、より深く知ろうというイベントが15日、九州唯一の人形浄瑠璃専用劇場、清和文楽館（熊本県山都町）であった。八雲作品の上演の他、八雲のひ孫で小泉八雲記念館（松江市）の小泉凡館長（64）が講演。物語でつながり怪談を生み出した八雲とセツの夫婦愛について語った。

イベントを主催したのは熊本アイルランド協会（副島隆会長）。八雲が幼少期を過ごしたアイルランドとの交流と八雲の顕彰を続けている。

小泉館長は「民俗学者・小泉八雲」など多くの著書がある。八雲と怪談の関わりについて、乳母から地域に残る多くの妖精の物語を聞いた幼少期に触れ「原点はアイルランド」と指摘。来日後に「出会った出色の（怪談の）語り部がセツだった」と語った。

100話近い怪談作品を残しているが「ほとんどネタを見つけてきて語るのはセツ。彼女なしには、なしえなかった仕事だった」と強調した。さらに「2人とも極貧や結婚生活の破綻などの苦難を経験した中で、物語を聞いている時が幸せだった。そんな2人はお似合いの夫婦」と評価した。

明治期の家族写真も紹介、セツが食材の価格など家計簿を付けていたことなどのエピソードも話した。

上演した作品は「むじな」と「雪おんな」。八雲の生誕150年記念のアイルランド公演に向けてむじなを制作。2年後、文楽館のオリジナル演目として雪おんなを完成させた。

3人一組で操る人形遣いの技や色白のお雪の表情が鬼の形相に変わる変化（へんげ）、登場人物のせりふを1人で語り分ける太夫の節回しと三味線の響きが会場を物語に引き込み、詰めかけた約200人は伝統文化と八雲の世界に浸った。（藤崎真二）