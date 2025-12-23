¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¡Ö¤Ê¤¾¤Î¥µ¥ó¥¿¡×Î±³ØÀ¸¤ò·ãÎå¡¡Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¡¡ÄÃÀ¾³Ø±¡Âç¤Ë¹±ÎãÂ£¤êÊª¡¡¼ä¤·¤¤»þ´ü¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ°¤Ë¡¢ÄÃÀ¾³Ø±¡Âç¡ÊÄ¹ºê¸©ëÝÁá»ÔÀ¾±ÉÅÄÄ®¡Ë¤ÎÎ±³ØÀ¸123¿Í¤Ë¥±¡¼¥¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ¿Ì¾¤Î¡Ö¤Ê¤¾¤Î¥µ¥ó¥¿¡×¤«¤éÆÏ¤¯¡¢Ç¯Ëö¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡£³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÓÂ¾Åª¤ÊÉ÷Ä¬¤¬°ìÉô¤Ç¹¤¬¤ëÃæ¡¢º£Ç¯¤â²¹¤«¤¤¸òÎ®¤ÎÉ÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¤È1983Ç¯12·î¡¢¡Ö±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ±³ØÀ¸¤Ø¡×¤ÈÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¼ê»æ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Â£¤êÊª¤ÏËèÇ¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢98Ç¯¤Î¼ê»æ¤Ë¡Ö°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êº£²ó¤Ç½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤¬¿·Ê¹µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖÎ±³ØÀ¸¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò°ú¤·Ñ¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ÎÆ¿Ì¾¤Î¿ÍÊª¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï19Æü¤Ë123¸Ä¤Î¥±¡¼¥¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£³ØÆâ¤Î¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿Â£Äè¼°¤Ç¡¢Õª¾°Ãæ³ØÄ¹¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë·è¤·¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÍè¡¢¿Í¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç³Ø¤Ö³§¤µ¤ó¤Ø¤Î·ãÎå¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ñ¡¼¥ë½Ð¿È¤ÇÆ±Âç2Ç¯¤Î¥Ð¥º¥¬¥¤¥ä¥À¥Ó¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤ÏÍèÆü¤·¤Æ3Ç¯È¾¡¢µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë»û¤Ë»²¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ï²ÈÂ²¤ò»×¤Ã¤Æ°ìÈÖ¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢¥±¡¼¥¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Êº£°æÃÎ²Ä»Ò¡Ë
