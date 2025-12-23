来年1月に新市誕生20周年を迎える佐賀県唐津市は、節目を祝うイルミネーションを制作した。新市を構成する旧自治体の特産品や観光スポットを色とりどりの電飾で表現。23日から1カ月間、かつて役場だった建物や観光施設などに展示する。

イルミネーションは縦1・8メートル、横1メートルのパネル型。現在の唐津市を構成する旧1市6町2村すべての分を用意した。

電飾で表現されているのは、約100メートルの落差がある旧相知町の「見帰りの滝」や、捕鯨地としても栄えた旧呼子町の「イカ」、長崎県松浦市の離島を結ぶ旧肥前町の「鷹島肥前大橋」など。市章をデフォルメした20周年記念のロゴを表すイルミネーションとともに、1市6町2村の各施設で人の出入りが多い場所を中心に飾られる。

設置場所は、唐津市役所本庁（西城内）▽JR唐津駅（新興町）▽浜崎祇園子供山笠展示場（浜玉町）▽鳴神温泉ななのゆ（七山滝川）▽道の駅厳木（厳木町）▽相知市民センター（相知町）▽北波多中央広場（北波多徳須恵）▽肥前市民センター（肥前町）▽道の駅桃山天下市（鎮西町）▽呼子ふれあい広場（呼子町）−の市内10カ所。いずれも午後6時から同10時まで点灯する。

それぞれの地区での展示を前に、15〜17日には市役所前で、各イルミネーションがお披露目された。

峰達郎市長は「唐津は一つだという思いを新たにし、未来への発展につなげたい」としている。（向井大豪）