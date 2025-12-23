佐賀県鳥栖市議会（定数22）は22日、定例会最終本会議を開き、日本国旗を侮辱目的で傷つける行為を処罰する「日本国国章損壊罪」の早期制定を求める意見書を賛成多数で可決した。県内での可決は初めて。

国章損壊罪を巡っては、自民党と日本維新の会が連立政権合意書に来年の通常国会での制定を明記。参政党も法整備を目指しており、各地の地方議会で同様の意見書可決の動きが出ている。県内では武雄市議会の12月定例会で議員提案されたが、継続審査となった。

鳥栖市議会では同党や自民クラブの8人が提案した。意見書では、刑法で外国国章損壊罪が規定されている一方、自国の国旗・国章に対して同様の規定がないとして「不均衡を是正すべきだ」と主張。併せて表現の自由への配慮も求めた。

討論では、2人の反対議員が「憲法が保障する表現の自由を侵害する恐れが極めて強い。政治的批判や抗議活動を封殺することにつながりかねない」などと異議を唱えた。賛成討論はなく、議長を除く21人で採決した結果、賛成13人、反対8人で可決された。

このほか、9億1215万円を増額する本年度一般会計補正予算案など27議案を可決し、閉会した。（前田絵）