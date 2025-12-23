¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Ú¤à¤Ä¤´¤í¤¦2025²ó¸Ü¡Û¡½»Ì±ÌÜÀþ¤ÎÈ¯¿®µá¤á¤ë¡¡º´²ìÃóÆÖÃÏ³«Àß
¡¡2025Ç¯¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£º´²ì¤Î¹ÔÀ¯¡¢»ö·ï¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¼èºà¤·¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬7·î¡¢º´²ì¶õ¹Á¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤Ëº´²ìÃóÆÖÃÏ¤ò³«Àß¤·¡¢Í¢Á÷µ¡¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ò°ÜÃó¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÉ±Ò¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¡¢¸þ¤¹ç¤¦ÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èô¹Ô·±Îý¤ÎÈÏ°Ï¤äÆâÍÆ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÉ±ÒÅö¶É¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÁû²»¤Î·üÇ°¤¬º¬¶¯¤¤¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤òÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤âÉ½¸½¤·¤¬¤¿¤¤²»¤À¡£¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ò½é¤á¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±ÃóÆÖÃÏ¤¬³«Àß¤µ¤ì1µ¡ÌÜ¤¬ÈôÍè¤·¤¿7·î9Æü¡£¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î½ÅÄã²»¤¬¼ª¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¤ä¹âÂ®¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÇÛÈ÷¤Ï¡¢¶å½£¡¢²Æì¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î°ì´Ä¡£Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯Î¥ÅçËÉ±ÒÀìÌçÉôÂâ¡Ö¿åÎ¦µ¡Æ°ÃÄ¡×¤È°ìÂÎÅª¤Ë±¿ÍÑ¤·¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤¬¿¯¹¶¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¡¢Ââ°÷¤ò¿×Â®¤Ë±¿¤ÖÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£8·î¤Ë¤ÏÁ´17µ¡¤¬¤½¤í¤¤¡¢Ãë´Ö¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ÎÈÏ°Ï¤ò¶å½£Á´°è¤Ë³ÈÂç¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÌë´Ö¤Î·±Îý¤â¡¢¶å½£¤Î11¤Î¼«±ÒÂâ»ÜÀß¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÌë´ÖÈô¹Ô·±Îý¤òÁ°¤Ë¤·¤¿9·î²¼½Ü¡£Æ±ÃóÆÖÃÏ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿·±Îý¤ÎÍ½Äê»þ´Ö¤Ê¤É¤¬¡¢¸©¤äº´²ì»Ô¤ËÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤È¤¢¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£»Ô¤¬ËÉ±Ò¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃúÇ«¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ý¡£
¡¡¡Ö¿åÏ©¤Î¿å°Ì¤¬¾å¾º¤·¤Æ°ìÉô¤Î¿åÅÄ¤¬´§¿å¤·¤¿¡£¤´ÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡10·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸©¤Èº´²ì»Ô¡¢¸©ÍÌÀ³¤µù¶¨¤Ê¤É¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤Î²ñ¹ç¡£¶å½£ËÉ±Ò¶É¤¬¡¢Á°Æü¤Ëµ¯¤¤¿ÃóÆÖÃÏ¤ÎÇÓ¿åÂÐºöÀßÈ÷¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤ò´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎÈ¯É½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö¸¶°ø¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤½ñ¤Êý¤À¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë½»Ì±¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿ÇÛÈ÷¡£ÃÏ¸µ¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ðÊóÄó¶¡¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£Ëü¤¬°ì¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÅÁÃ£¤¬´ÎÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÀÄ»³²Â»Ë»ÊÎá¤Ï¡Öº´²ì¤ò°¦¤·¡¢º´²ì¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÃóÆÖÃÏ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£Ââ°÷¤ÏÃÏ°è¤Î¹Ô»ö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤ÆÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤ËÊó¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ç¿×Â®¤ÊÈ¯¿®¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë
