【全力応援！】

23日に東京体育館などで開幕するバスケットボールの全国高校選手権（ウインターカップ）に、福岡県から男女各2チームが出場する。男子で高校年代最高峰の「U18トップリーグ」との2年連続高校2冠を狙う福岡大大濠や、2年ぶりの王座奪還に挑む福岡第一に注目が集まる中、女子で前回4強の精華女子も優勝候補。東海大福岡とともに「バスケ王国」福岡の誇りを懸けて戦う。

戦力充実、森田主将自信

遠くておぼろげだった頂上が、今はもう近くに見えている。精華女子の主将を務める森田栞名（3年）は「日本一になる以外ない、と全員でイメージできている」と自信をのぞかせる。

前回大会は過去最高の3位。新メンバーで挑んだ今夏の全国高校総体も、優勝した桜花学園（愛知）に準決勝で惜敗して3位と、王座まで「あと二つ」の位置にいる。

昨季の主力で残るのは189センチのアキンデーレ・タイウォ・イダヤット（同）だけだ。それでも前回大会もベンチ入りした森田や3点シューターの吉川愛未（同）ら戦力は充実。大上晴司監督は「日本一が今までのどの代よりも一番近くに見えている」と手応えを口にする。

4チームによるリーグ戦で行われた福岡県大会決勝リーグは東海大福岡、福岡大若葉と2勝1敗で並びながら、多彩な攻撃が功を奏し、3チーム間の得失点差を制して優勝。森田は「ベンチ入りしなかった仲間の思いを背負って、チーム全員の力を集結して戦った」と結束力を自覚した。

順当に勝ち進めば、準々決勝で大会4連覇を狙う強豪の京都精華学園とぶつかる可能性がある。前回の準決勝で接戦を演じながら2点差で破れ、今年11月のU18トップリーグでは49−69で完敗した。京都府出身の森田は「京都精華を倒すために福岡に来たので、準々決勝で当たると知って『来たーっ！』と思った。絶対に勝ちたい」。最高の場所へ、自分たちで道を切り開く。（山崎清文）

福大大濠、2年連続高校2冠へ 本田「重圧あまり感じていない」

2年生の本田蕗以（ろい）が福岡大大濠のエース番号14を背負い、2連覇に挑む。「重圧はあまり感じていなくて、うれしい気持ちが一番。頑張ろうと励みになる」

セネガル人の父を持ち、昨春入学した当時の身長は190センチ。程なく公式戦に出場し、昨年のウインターカップ優勝を経験した。今年6月に米プロNBAが18歳以下のアジアの有望選手を集めて行った「BWB アジア」にも参加した。

だが、夏の全国総体準々決勝で八王子学園八王子（東京）に敗れた。「自分が点を取るところでパスを出したり、人任せになったりしてしまった」と人一倍味わった悔しさを忘れず、練習から攻める姿勢を意識。全国の強豪が競うU18トップリーグで“得点王”となり優勝に貢献した。

冬の大一番へ「優勝ももちろんだけど、自分の力を出し切りたい」。エースとして再びチームを頂点へ引き上げる。（前田泰子）

福岡第一は2年ぶり王座奪還へ宮本兄弟がけん引

福岡第一は福岡県大会の期間中に主力の留学生が突然帰国するアクシデントに襲われたが、チーム一丸でライバルの福岡大大濠を倒して県1位の座を奪い返した。シード権を手に本大会に臨む。

チームを引っ張るのは双子の宮本聡、耀（3年）兄弟だ。全国総体とウインターカップの高校2冠を達成した2016年は双子の重冨友希、周希兄弟が中心。ウインターカップで連覇した18、19年も河村勇輝と小川麻斗を擁するなど、強い代には強力な“ツインガード”がいただけに、息の合った宮本ツインズにも期待がかかる。

主力だった3年生留学生は今回も不在。その分、伝統の堅守で主導権を握り、速攻で得点を重ねる必勝パターンに磨きをかけてきた。聡は「優勝が目標」、耀も「日本中に感動と勇気を与えたい」と言い切った。