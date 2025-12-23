女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が23日、それぞれのSNSで結婚を発表した。この報告に早朝からネットでは祝福と衝撃の声であふれた。

それぞれインスタグラムで連名で記された文書の画像を投稿。文書には「関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様」として「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告した。

きっかけについては「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と明かし「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」などと伝え、波瑠は自身のインスタグラムにウエディングドレス姿や白無垢のショットも投稿した。

この2人の結婚報告にネットでは「お似合いすぎ」「めっちゃ美男美女！！！！！」「とても、とてもびっくりで嬉しすぎます」「最近も2人のドラマ見てたので感慨深いよ…おめでとうございます」「お嫁くん見てたなぁ〜」「う、う、嬉しい〜〜〜」「推しと推しの結婚は嬉しい…！」「ドレスも和装も美しい…」と祝福の声があがった。