¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÂç´Ø½é¿Ø¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ë½¨¥Î»³¿ÆÊý¤¬¥¨¡¼¥ë¡¡´ÇÈÄÎÏ»Î¤ÎÍ¥¶ø¤È½Å°µ¤ò²òÀâ
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬Âç´Ø¤È¤·¤Æ¤Î½é¿Ø¤ËÎ×¤à¡£¡Ö´ÇÈÄÎÏ»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²£¹Ë¤äÂç´Ø¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´ØÏÆ°Ê²¼¤ÎÈÖÉÕ¤«¤é²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£±¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¤¬¤Ö¤ê¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç´Ø¤ÎÂÔ¶ø¤äÀÕÇ¤¤òÅ°Äì²òÀâ¡£ÂçÌò¤òÃ´¤¦¿·Âç´Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¨¥Î»³¿ÆÊý¡¦¤¬¤Ö¤ê¥È¡¼¥¯¡ÛÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç´Ø¤Ë¾º¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£¹Ë¤äÂç´Ø¤Ï¡Ö´ÇÈÄÎÏ»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÁêËÐ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤ÄÃÏ°Ì¡£´ØÏÆ°Ê²¼¤ÎÎÏ»Î¤È¤ÏÎ©¾ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ç¤Ê°ì¤Ä¤¬¡¢Àµ¼°¤Ë¾º¿Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÅÁÃ£¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡£º£²ó¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤âÉô²°¤Ë»È¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡Âç´Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢ÂÔ¶ø¤â¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£·îµë¡ÊÌòÎÏ»Î¤Î·îµë¤Ï²£¹Ë¤¬£³£°£°Ëü±ß¡¢Âç´Ø¤Ï£²£µ£°Ëü±ß¡£´ØÏÆ¡¦¾®·ë¤Ï£±£¸£°Ëü±ß¡Ë¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ÜÆ°¤ÎºÂÀÊ¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ê¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡¢¿·´´Àþ¤Ê¤é¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ³«ºÅ¤ÎËÜ¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¹ñµ»´Û¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î³Æ¼ï¹Ô»ö¤Ë¤Ï¡¢²£¹Ë¤È¤È¤â¤ËÎÏ»Î¤òÂåÉ½¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â°ã¤¤¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¡¡´ØÏÆ°Ê²¼¤Î·Î¸Å¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤Àï·Á¼°¤Î¿½¤·¹ç¤¤¡£¤³¤ì¤¬Âç´Ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·Î¸ÅÁê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÈÖ¿ô¤â¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÕ¤±¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¡¢»ä¤¬Âç´Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï£²¿Í¤«¤é£´¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å¤ËÎ©¤ÄÂ¦¤ÏÉÕ¤±¿Í¤ËÁêËÐ¤äÎéµ·ºîË¡¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯ÌòÌÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÂç´Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ¥¶ø¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö´ÇÈÄÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤äÀÕÇ¤´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¾ì½ê¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£´ØÏÆ¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Âç´Ø°Ê¾å¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÎ©¾ì¡£»°¾Þ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤¬Í¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ü¾Þ¤ÎËÜ¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÂÐÀïÁê¼ê¤âÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇÄã¤Ç¤â£±£°¾¡°Ê¾å¤Î¾¡¤ÁÀ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ê¤éÈãÈ½¤â´Å¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç´Ø¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹¥ÂÔ¶ø¤Ï¡¢²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÇ¤¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¡¢¾ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê½Å°µ¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤â°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢Ìë¤Ï²ñ¿©¤Ç½Ð³Ý¤±¤ëµ¡²ñ¤â°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤ë¡£È©´¶³Ð¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ë»¤·¤µ¤ÏÇÜ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££³ÇÜ¡¢£´ÇÜ¤°¤é¤¤¤ÏÂ¿Ë»¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£Âç´Ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉË»¤·¤¯¤Æ¤â·Î¸Å¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ï·è¤·¤Æ¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤â½é¤á¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç´Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÄÌ¤ëÆ»¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÁá¤¯¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÃÏ°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡ª
¡Ê¿ï»þ·ÇºÜ¡Ë