¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛAdo¤Ï£²¶ÊÈäÏª¡ª 12¡¦30½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²Î¾§¶Ê¤¬·èÄê
¡ÖÂè£¶£·²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡¢£³£°Æü¸á¸å£µ»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Ç¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¡ÖÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡×¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¡ÖºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡×¡ÖÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²Î¾§¶Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¾Þ¤Î£´ÁÈ¤Î²Î¾§¶Ê¤Ï¡¢£Ã£Õ£Ô£É£Å £Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢£Ó£È£Ï£×¡½£×£Á ¡õ £Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¤¬¡ÖËÍ¤é¤Î¸ýÅ«¡×¡¢£È£Á£Î£Á¤Ï¡Ö£Â£ì£õ£å £Ê£å£á£î£ó¡×¡¢£Â£Ï£Ù£Î£Å£Ø£Ô£Ä£Ï£Ï£Ò¤¬¡Öº£Æü¤À¤± £É £Ì£Ï£Ö£Å £Ù£Ï£Õ ¡Ê£Ê£á£ð£á£î£å£ó£å £Ö£å£ò¡¥¡Ë¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¤Î£Á£ä£ï¤Ï¡Ö°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡×¤È¡Ö¾§¡×¤Î£²¶Ê¡£¡õ£Ô£Å£Á£Í¤Ï¡Ö£Ç£ï £é£î £Â£ì£é£î£ä¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ÎºÙÀî¤¿¤«¤·¤Ï¡ÖËÌ¼ò¾ì¡×¤È¡ÖË¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤«¤é¡×¤Î£²¶Ê¡£ºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤Î»³ÆâØª²ð¤Ï¡Ö°Ç¤Ë¤´ÍÑ¿´¡×¡£ÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤Ï¡ÖÄÁÅçÊª¸ì¡×¤Î²Î¾§¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£