¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¡¡ÃæÅè¾¡É§¤é¤È¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÄÁá¤¯¤â¶õÃæÊ¬²ò¡©¡ÖÀÄÌÚ·¯¤Ï£Ä£Ä£Ô¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤¹¤®¡×
à°Ëâ²¾ÌÌá¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤¬»ÕÁö¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¶á¶·¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯¡£Àï¸å£¸£°Ç¯¡£¹çÊ»£²£°Ç¯¡£¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´È¯¾Í¤ÎÃÏ¡£½éÂåÂç¥ÎÎ¤¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡£Ä®Ä¹¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡£Ä®¤Î¿¦°÷¤¬£±£°£°Ëü¤Á¤ç¤Ã¤È²£ÎÎ¤·¤ÆÄ¨²üÌÈ¿¦¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÀÄ¿¹¸©Æ£ºêÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¼«¿È¤ÎºÇ¶á¤Ë¡ÖµÙ¤ß¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¡£¹â¹»¤Ç½µ£³¡¢Âç³Ø¤Ç½µ£±¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï°ÜÆ°¤È¤«ÑòÄê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£±½µ´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç½µµÙ£·ÆüÀ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤»ÕÁö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äËÜ¶È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢£Ç£Ì£Å£Á£Ô£¶Æü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Çà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëáÃæÅè¾¡É§¤È°®¼ê¤·¡¢ÅÅ·â¹çÂÎ¡£ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤â´Þ¤á¤¿£³¿Í¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅýÎ¨¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥«¥·¥ó¤Ï¡Ö½¸¤Þ¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Á³²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤¤¡£ÃæÅè·¯¤ÏÃæÅè·¯¤Ç¡Ø¹õËë¤Ã¤Æ²¿¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¥È¥Ü¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡ÖÀÄÌÚ·¯¤ÏÀÄÌÚ·¯¤Ç£Ä£Ä£Ô¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í³èÆ°¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈµÞ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê½õ¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¶¤ÈÃæÅè·¯¤È¹õËë¤¬¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤ÇÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¡¢²¶¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ°®¼ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°®¼ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¡Ø£Ô£ï£í£í£ù£ó¡Ù¤Ç²ñ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹â¹»¤âÂç³Ø¤âÅßµÙ¤ß¤ÇÇ¯ÌÀ¤±¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½¸¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤«¡©¡¡²¶¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥É¥¦¤Î»Þ¤ÎÑòÄê¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦ÀÚ¤ë¤¾¡×¤È¶¯À©Åª¤ËÅÅÏÃ¼èºà¤ò½ª¤¨¤¿¡£