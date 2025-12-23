天海祐希、長年撮影をともにしてきた俳優の長男と共演 大杉漣さんとの思い出も
俳優の天海祐希と小日向文世が、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)天海祐希、小日向文世 ＝テレビ朝日提供
ドラマ『緊急取調室』で長年撮影をともにしてきた天海と小日向。撮影の合間の話題は、「健康」や「お墓」が中心になってきたそうで、小日向は趣味のウンベラータを天海におすそ分けしたりして、交流を深めてきたという。
最近、俳優として活動している小日向の長男・星一が『緊急取調室』に出演。天海が星一との撮影の様子を明かす。
キントリの大切な仲間である大杉漣さんが亡くなり7年。大杉さんの懐かしい映像を見ながら2人が思い出を語る。
