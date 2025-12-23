※経済指標

主な発表はなし



※発言・ニュース

＊ミランＦＲＢ理事

・政府機関閉鎖により住宅費を除く消費者物価指数（ＣＰＩ）はやや歪められた。

・最近のデータは利下げ方向に人々を向かわせるはず。

・見解を更新しない姿勢は機関の質を疑わせる。

・近い将来の景気後退は見込まない。

・政策を調整しなければ、景気後退リスクが高まる。

・利下げ幅が０．２５％か０．５０％ポイントかは未決定。

・１月３１日までに後任が承認されなければ、ＦＲＢに残留する見込み。



＊バンカメのモイニハンＣＥＯ

バンカメ＜BAC＞のモイニハンＣＥＯはブルームバーグＴＶのインタビューで、ＡＩが米経済に与える影響が拡大し始めているとの認識を示した。ＡＩ投資は今年を通じて積み上がっており、来年以降はより大きな成長要因になる可能性が高いと述べている。



＊片山財務相

・為替の過度で無秩序な変動に対し、断固として措置を取る用意。

・完全にファンダメンタルズではなく投機。（植田総裁の会見後の円安の反応について）

・９月の日米財務相共同声明に基づき、断固として措置を取る。

・為替介入も含めた行動を取れるということは日米財務相間の合意事項。

・フリーハンドがあるということ。

・年末年始で取引が薄くなる中でも、常に万全の態勢が整っている。

・状況はその都度異なるため、介入の手法に定型のパターンはない。

外部サイト