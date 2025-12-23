「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

連覇を狙うレガレイラを筆頭に、春秋グランプリ制覇が懸かるメイショウタバル、３歳の雄ミュージアムマイル、そして昨年のダービー馬ダノンデサイルなど今年も多彩なメンバーが顔をそろえた。その中からデータ班がイチ推しするのはレガレイラ。１７年覇者キタサンブラックに並ぶ４９ポイントを獲得したように断然の存在だ。久々にコンビを組むルメールに導かれ、史上初の牝馬による連覇を果たすとみた。２位は４ポイント差でダノンデサイル、さらに３ポイント離れた３位にメイショウタバルが続いた。

▼傾向（過去１０年）

▽人気

１番人気〈５・１・０・４〉

２番人気〈２・１・３・４〉

３番人気〈１・１・３・５〉

４番人気〈０・０・２・８〉

５番人気〈１・２・０・７〉

連対馬の組み合わせは（８、５）（１、２）（１、８）（３、１）（２、３）（１、１１）（１、５）（１、６）（２、７）（５、１０）番人気。１番人気馬は勝率５０％、連対率６０％と信頼度はまずまず。１５年が８番人気ゴールドアクター、２４年が５番人気レガレイラがＶも、勝ち馬８頭が３番人気以内。基本的に伏兵馬は２着までの傾向。

【１】ステップ

天皇賞・秋〈３・２・１・１２〉

ジャパンＣ〈２・３・４・４１〉

菊花賞〈２・１・３・１０〉

エリザベス女王杯〈１・２・１・２１〉

コックスプ〈１・０・０・１〉

ＡＲ共和国〈１・０・０・８〉

凱旋門賞〈０・１・１・６〉

ＢＣターフ〈０・１・０・２〉

勝ち馬の前走は天皇賞・秋、ジャパンＣ、菊花賞、エリザベス女王杯、コックスプレート、ＡＲ共和国杯の６レースで、今年該当するのは菊花賞、コックスプレートを除く４レース。

勝ち馬全頭が前走掲示板を確保。Ｇ１経由なら５着以内、ＡＲ共和国杯組は勝利していることがＶ条件となる。

天皇賞・秋、ジャパンＣ、エリザベス女王杯５着以内、ＡＲ共和国杯勝ち馬は１０点。天皇賞・秋、ジャパンＣ、エリザベス女王杯６着以下、そして、その４レース以外のＧ１連対馬が８点。Ｇ１（ジャパンＣ、天皇賞・秋、エリザベス女王杯を除く）３着以下馬と重賞連対馬は６点、その他の馬は４点とする。

また、前走が国内戦だった３着以内馬２６頭中２４頭が前走で５番人気以内に支持されていた。これに該当しない馬は減点１とする。

【２】性齢・所属

３歳馬〈５・２・３・１６〉

１９・２％

２６・９％

４歳馬〈３・５・１・３４〉

７・０％

１８・６％

５歳馬〈２・２・５・４４〉

３・８％

７・５％

６歳馬〈０・１・１・２０〉

０％

４・５％

７歳以上〈０・０・０・１５〉

０％

０％

※率は上が勝率、下が連対率

全勝ち馬が３〜５歳馬で、勝率、連対率ともにトップの３歳馬に注目。３歳馬は１０点、４歳馬が８点、５歳馬が６点、６歳以上馬は４点。

美 浦〈５・２・３・４３〉

栗 東〈５・８・７・８６〉

勝利数は同じだが、勝率にすると美浦所属馬がダブルスコアでリード。美浦所属馬は１点加点。また、牝馬は〈３・３・２・３１〉とまずまずで加点、減点ともなし。

【３】実績

勝ち馬全馬が芝重賞覇者で、うち７頭が３勝以上をマークしていた。また、同８頭にＧ１勝ちがあった。重賞３勝以上のＧ１馬が１０点、重賞２勝以下のＧ１馬が８点、重賞３勝以上のＧ１未勝利馬が６点、重賞２勝以下のＧ１未勝利馬が４点、重賞未勝利馬は２点。なお、勝ち馬９頭に同年の重賞Ｖ実績があり、これに該当しない馬は減点１とする。

【４】騎手（当欄のみ過去１０年に限らず）

武 豊〈４・８・２・１９〉

池 添〈４・０・０・１０〉

ルメール〈３・５・２・８〉

戸崎圭〈２・０・０・７〉

北村友〈１・０・０・０〉

横山武〈１・０・０・３〉

Ｃデムーロ〈０・１・１・４〉

松 山〈０・１・０・５〉

川 田〈０・１・０・１１〉

坂 井〈０・０・０・３〉

鮫島駿〈０・０・０・１〉

丹 内〈０・０・０・１〉

※団野、松本、西村淳は初騎乗、アラタの鞍上は未定

過去１０年全てで外国人騎手が最低一人は３着以内に入っている。

最多４勝を挙げ、１２連対の武豊が１０点。武豊と並び４勝の池添と３勝マークで複勝率５０％超のルメールが９点。２勝の戸崎圭が７点で１勝の横山武、北村友が５点。連対経験のあるＣ・デムーロ、松山、川田が４点で、そのほかの騎手は３点。その上で、外国人騎手は全員１点加点する。

【５】決め手

逃 げ〈１・０・３・６〉

先 行〈５・３・２・２３〉

差 し〈２・６・３・５２〉

追 込〈０・１・２・４７〉

まくり〈２・０・０・１〉

勝ち馬の本番４角通過は３、３、１、４、９、３、５、３、３、３番手。勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過。また、同９頭が直近２走以内（芝戦のみ）に一度はメンバー最速上がりをマークしていた。両該当馬が１０点、片方該当馬が８点、どちらにも該当しない馬は６点とする。なお、前走海外出走馬において通過順は馬柱の前走欄を参考に、上がりは国内近２走のものとする。

◇ ◇

トップ評価は昨年から９ポイント上乗せし、驚きの４９ポイントを獲得したレガレイラ。２位以下に大きな差をつけており、データ的には史上初の牝馬による連覇へ向けて視界良好だ。４ポイント差の２位につけたのは昨年のダービー馬ダノンデサイル。４５ポイントは例年なら１位評価となるところだが…何とも相手が悪かった。昨年つけられた着差は０秒２。果たして逆転することができるか。５位以下は大きく離れており、３位メイショウタバル（４２ポイント）、４位ミュージアムマイル（４１ポイント）までの争いになりそう。