デンマーク自治領・グリーンランドの領有に意欲を示すアメリカのトランプ大統領は、南部ルイジアナ州の知事をグリーンランド担当特使に任命すると発表しました。

トランプ大統領は21日、自らのSNSで南部ルイジアナ州のランドリー知事をグリーンランド担当特使に任命すると発表しました。

トランプ氏はかねてグリーンランドの領有に意欲を示していて、ランドリー知事について「グリーンランドが我が国の国家安全保障にとっていかに重要であるかを理解している」などと投稿しました。

一方、ランドリー知事は22日、SNSでトランプ大統領に感謝の意を示したうえで、「グリーンランドをアメリカの一部とするため、あなたのもとで働くことは光栄です」などと投稿しました。

これに対し、デンマークのフレデリクセン首相は声明で「国境と国家主権は国際法に根ざしている。グリーンランドはグリーンランドの人々のものであり、アメリカが占領することはない」とアメリカをけん制しました。

また、EUのフォンデアライエン委員長は「領土の一体性と主権は国際法の基本原則だ。我々はデンマークとグリーンランドの人々と連帯する」とコメントしています。