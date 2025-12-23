日本全体で“人手不足”による機会損失は1000億円以上！国民が選んだ今年のニュースを池上彰が解説

本日12月23日（火）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』は、「今年日本人が一番気になるニュースを池上解説」と題した4時間スペシャルが放送される。

今年も残りわずか、2025年は一体どんな1年だったのか？

番組では1万人にアンケートを実施し、今年起こったニュースをランキング形式で総まとめ。知っておきたい今年のニュースを池上が徹底解説していく。

今回はゲストに高畑淳子、伊集院光、ケンドーコバヤシ、カズレーザー、新山（さや香）、堀未央奈、浮所飛貴＆那須雄登（ACEes）が登場。

各々に今年のニュースを聞くと、那須は先輩である嵐の活動終了予定について触れ、「嵐さんがいなかったら事務所にも入っていなかった」と、自身にとって衝撃的なニュースであったことを明かす。

◆“今年のニュース”を池上彰が解説！

ランクインしたニュースのなかから、今年過去最高を更新した“人手不足倒産”について池上が解説する。

たとえばホテルの場合、予約があっても人手不足で対応ができず、予約を断らざるを得ないような深刻な状況が浮き彫りに。

ケンドーコバヤシも「知り合いのお店を経営されている方が、赤字覚悟の時給で人を募集したがそれでも集まらない」と語る。

本来なら得られるはずの利益を人手不足で逃してしまったという金額は、日本全体で一体いくらになるのか？ 那須は「500億円くらい？」、伊集院は「1000億円？」と予想するが、正解は2人の予想をはるかに上回る額に…。

各業界ではAIの導入など対策を取っているが、根本的な解決は難しく、来年以降も人手不足は続きそう。

ほかにも、先日178万円への引き上げで合意に至った「年収の壁」の動向など、今気になるニュースを池上が解説していく。

ランキングには、各地で相次ぐ「クマ被害」や、堀も予想する「大阪・関西万博」に、「ガソリンの暫定税率」、「トランプ関税」、「高市早苗内閣の発足」など、2025年をにぎわせたニュースが続々登場する。

池上は「ガソリンの暫定税率の撤廃、物価高、コメ不足・備蓄米といった、身の回りの経済や日常生活についてのニュースに、国民が敏感になっている」と分析。浮所は「初の女性総理誕生など、これから教科書に載るかもしれない歴史的な瞬間に立ち会えて嬉しい」と期待を寄せる。

はたして国民が選んだ気になる今年のニュースの1位になるのは、どのニュースなのか？

また番組では、特定の職業に従事する人々が注目した「業界別ニュース」や、スペイン・中国・アメリカなど「激動の海外ニュース」にも肉薄。

さらに日中関係や、ロシア・ウクライナ問題など「来年以降も気になるニュース」にも迫るほか、「国民が怒ったニュース」や今年世間を騒がせた数々の事件・事故のなかからテレビ朝日社会部が選んだ重大事件・事故も発表される。