京王電鉄は2025年の大晦日から元日にかけて、新宿〜高尾山口間で終夜運転を実施します。新宿発の座席指定列車「京王ライナー迎春号」も計4本運転するほか、グループ会社の京王バスや高尾登山電鉄でも、初詣客に向けた臨時対応を実施します。

新宿〜高尾山口間で約60分間隔の終夜運転

2025年12月31日（水）の大晦日から2026年1月1日（木・祝）にかけて、京王線新宿〜高尾山口間で各駅停車による終夜運転を実施します。なお、井の頭線、相模原線、競馬場線、動物園線、新線新宿〜笹塚間、北野〜京王八王子間では終夜運転は行いませんのでご注意ください。

全席指定「京王ライナー迎春号」は4本設定

「京王ライナー迎春号」の各駅時刻表（画像：京王電鉄）

新宿発高尾山口行きの臨時座席指定列車「京王ライナー迎春号」を計4本運転します。運転スケジュールは1:00発（67号）、2:00発（69号）、2:50発（71号）、4:05発（73号）と概ね1時間間隔。すべての列車が新宿駅2番線から発車し、途中、明大前、府中、分倍河原、聖蹟桜ヶ丘、高幡不動、北野、めじろ台、高尾に停車。府中駅から西の区間（府中〜高尾山口間）は、座席指定券なしで乗車可能です。

座席指定料金は410円で別途乗車券が必要。座席指定券は「京王チケットレスサービス」で購入できます。発売開始は、67・69・71号が12月24日（水）7:00から、73号が12月25日（木）7:00からとなります。

※空席がある場合は券売機でも発売。67、69、71号は12月31日始発から発車1〜5分前まで、73号は1月1日3:10から発車1〜5分前まで。

深大寺初詣バスや高尾山ケーブルカーも運行

鉄道以外のグループ各社でも、年末年始の特別対応が行われます。

深大寺への初詣臨時バス

京王バスでは、大晦日の概ね23時前後から25時台（翌1時台）にかけて、調布駅北口およびつつじヶ丘駅北口と深大寺を結ぶ初詣臨時バスを運行します。なお、深夜バス扱いとなるため、運賃は通常の倍額（深夜割増運賃）となります。

高尾山ケーブルカー・リフト

高尾登山電鉄が運行するケーブルカーは、大晦日の営業終了後、20:00から元日18:00まで通しで運転を行います（12月31日17:30〜20:00は一時休止）。リフトについては夜間運転を行わず、元日は早朝5:00から営業を開始します。

終夜運転を利用すれば、高尾山の初日の出や深大寺の初詣など、沿線の人気スポットへアクセスできます。「京王ライナー迎春号」を利用すれば快適に移動できそうですね。

