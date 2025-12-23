「香港に負けたのに、日本に勝った！」日韓戦に３−０圧勝、まさかの結果に韓国メディアは驚き「雪辱を果たした」【U-15東アジア選手権】
12月22日に中国で開催されたU-15東アジア選手権の最終節（グループA）で、ここまで２連勝の日本は韓国と対戦。０−３の完敗を喫したものの、１位で大会を終えた。
日韓戦の勝利に韓国メディアは、驚いているようだ。韓国は、初戦で香港に０−２でまさかの敗戦を喫し、続く中国戦も１−１のドローに終わっていたからだ。
『Xports News』は、「韓国は香港に負けたのに？日本に勝った！ U-15韓国代表は中国での試合で日本に３−０で圧勝した」と報じた。
「U-15代表チームは、中国で行われた試合で日本に勝利し、香港に大敗した雪辱を果たした」
同メディアは「韓国は２戦目で中国と１−１で引き分け、初戦では香港に０−２で敗れていた。中国にすら及ばない香港に０−２で敗れたことは懸念材料となったが、チームは日本に勝利し、大会を最高の形で締め括った」と続けた。
日本に勝ったものの、１勝１分け１敗の韓国は、２位に終わっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
